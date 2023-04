Wölfinnen auf der Walz

Werbung

Kürzer treten rund um die Osterfeiertage? Kein Thema beim Serienmeister. Fünf Trainingseinheiten stehen für die Ladies von Erfolgscoach Liese Brancao am Programm. Zumindest für jene, die noch im Lande weilen. Gleich neun Wölfinnen sind international auf der Walz, brennen auf Spielzeit in ihren Nationalteams. So wie die Youngsters Valentina Mädl und Lainie Fuchs, die mit der ÖFB-U19 am Mittwoch gegen Bosnien ihr erstes EM-Quali-Spiel bestreiten. „Wir wollen nicht tiefstapeln“, betont Teamchef Hannes Spilka. „Das Team ist nach Italien gereist, um die Gruppe zu gewinnen.“

Es wäre die zweite Quali für eine Nachwuchs-Europameisterschaft - nach der rot-weiß-roten Premiere, die schon aus dem Jahr 2016 datiert.

Aufstieg nach Schlammschlacht

Siegreich waren die SKN-Frauen bereits im Cup-Halbfinale. Das 3:1 in Kleinmünchen fiel in die Kategorie Arbeitssieg, die Oberösterreicherinnen verkauften sich teuer. „Der Platz war tief und schlammig. Hauptsache wir sind weiter und keine hat sich verletzt“, sieht‘s Präsident Wilfried Schmaus. Und blickt schon auf‘s Endspiel gegen Altach.

Die Vorarlbergerinnen (mit Ex-SKN-Kickerin Anna Bereuter) gewannen in Neulengbach, ließen den Traum vom blau-gelben Endspiel platzen. „Wir freuen uns auf‘s Finale, sind uns aber bewusst, dass wir der Underdog sein werden“, reicht Altach-Coach Bernhard Summer die Favoritenrolle weiter.