Juve-Talent stürmt für Neulengbach

Von Juventus Turin zum USV Neulengbach: Diesen ungewöhnlichen Karriereweg hat Elisa Pfattner eingeschlagen. Die Brixenerin ist vergangene Woche im Wienerwald eingetroffen, will via Österreich im Erwachsenenbereich Fuß fassen. Ihr Debüt gab die U19-Nationalkickerin am Samstag beim 2:0-Sieg gegen MTK Budapest – erst als Sturmspitze, dann auf der Zehnerposition. Bei der „Alten Dame“ hält man von der Offensivspielerin einiges, hat Pfattner nicht von ungefähr mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.

Juve-Leihgabe Elisa Pfattner will via Neulengbach im Erwachsenenfußball Fuß fassen. Foto: Wolfgang Wallner

„Das ist der erste Transfer zwischen Juventus und Neulengbach“, schmunzelt Sportchef Mario Graf, der am Freitag nun endlich Transfervollzug melden konnte. Beide Klubs und die Spielerin haben unterschrieben - jetzt steht nur mehr die internationale Freigabe aus. Eine Formsache, die bis Mitte August erledigt sein sollte.

Rusek kam glimpflich davon

Entwarnung gibt's bei U19-Nationalkeeperin Larissa Rusek. Die Gerasdorferin hatte sich schon vor dem ersten EM-Spiel in Belgien verletzt. Bei der Rückkehr nach Neulengbach gab's Entwarnung. „Der Mittelfuß ist nicht gebrochen, wir rechnen damit, dass Larissa in zwei Wochen wieder ins Training einsteigen kann“, sagt Sportchef Graf. Die Suche nach einer weiteren Torfrau ist damit ad acta gelegt.