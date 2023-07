Frauenfußball Neulengbach-Girls fahren nächsten Sieg ein

Elisabeth Brandl und ihre Abwehrkolleginnen ließen gegen die Girls aus den USA nichts anbrennen Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Werbung

M it einem 4:0 am Dienstagabend gegen das College Team der Ohio Northern University setzen die Neulengbacherinnen ihren „Lauf“ in der Vorbereitung fort.

Die junge ungarische Stürmerin Greta Banfi steuerte zwei Treffer zum glatten Sieg des Bundesligisten bei. Und der hatte die körperlich robusten US-Girls über weite Strecken im Griff, ließ nicht allzuviel zu. „Ein ordentlicher Test“, zeigt sich Trainer Gerald Linshalm nicht unzufrieden. Laetitia Barabas war diesmal beruflich verhindert, dafür rückte Daniela Kittel wieder in die Anfangsformation. Austria-Leihgabe Mara Draxler debütierte nach überstandener Erkrankung. Der USV gewann auch das dritte Vorbereitungsmatch. Am Samstag steht für die Wienerwald-Ladies ein Trip nach Slowenien auf dem Programm. Meister Pomurje Beltinci wird „ein echter Gradmesser, da sehen wir, wo wir stehen“, erwartet sich Linshalm einen Härtetest. Vollbild Mehr aus Frauen Bundesliga Frauenfußball Neulengbach-Girls fahren nächsten Sieg ein Kommentar Einen Schatz im Gepäck Sportland.NÖ Frauencup Zwei NÖ-Duelle in der ersten Pokalrunde Mehr Top-Stories NÖN-Sommergespräch Teschl-Hofmeister: „Wohnbauförderung wird heuer neu aufgestellt“ Amaliendorf-Aalfang Toter nach Wackelsteinfestival gefunden: Ermittlungen laufen Ärztliche Hausapot... NÖ-Apothekerkammer-Präsident Haberfeld: „54 Stunden zu 20 Stunden“ FB 1 /53 Foto: Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner Anzeige Frauenfußball Neulengbach-Girls fahren nächsten Sieg ein . Mit einem 4:0 am Dienstagabend gegen das College Team der Ohio Northern University setzen die Neulengbacherinnen ihren „Lauf“ in der Vorbereitung fort.