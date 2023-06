Rapid macht erste Schritte im Mädchenfußball

Nach langem Zögern soll's jetzt losgehen. Der SK Rapid hat den ersten Schritt bei der Etablierung einer Frauenfußball-Abteilung gesetzt. Die Hütteldorfer steigen ab sofort in den Mädchenfußball ein, der Spielbetrieb wird noch in diesem Sommer aufgenommen. Zielsetzung sei die Teilnahme an der WFV Mädchenliga U10 und U12 in der Saison 2023/24, hieß es in der Aussendung am Donnerstag. Mit einer Kampfmannschaft soll's erst ein Jahr später ernst werden.

Hofmann: „Solide Basis für langfristigen Erfolg schaffen“

In diesem Zusammenhang veranstaltet Rapid für Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren am 16., 21. und 22. Juni sogenannte "Talentetage", an denen am Kunstrasen des Allianz Stadions ein eigens dafür konzipiertes Training unter der Leitung von Rapids neuem Mädchenfußball-Leiter Matias Costa stattfindet.

Geschäftsführer Steffen Hofmann meint dazu: "Mit großer Vorfreude starten wir dieses Projekt, das auch für uns von großer Bedeutung ist, da wir die Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs vorantreiben möchten. Wir nehmen uns Zeit, um perfekte Rahmenbedingungen für ein langfristiges Konzept zu schaffen, denn es gilt sicherzustellen, dass die Abteilung Frauenfußball auf einer soliden Basis steht. Nur so kann sie langfristig wachsen und erfolgreich werden."

Makas holt Offensiv-Juwel zur Austria

Längst in der Bundesliga angekommen ist der Erzrivale. Die Austria hat sich nach Vienna-Angreiferin Vanessa Rauter den nächsten Sommerzugang gesichert. Cynthia Adamu, die jüngere Schwester von Salzburgs Shootingstar Junior Adamu, stößt von der St. Pöltner ÖFB-Frauenakademie zu den Violetten. In der rot-weiß-roten U17-Auswahl gehörte die Offensive zu den auffälligsten Akteurinnen. "Wir sind sehr froh, mit Cynthia eine potenzielle Nationalteamspielerin von unserem Weg überzeugt und für uns gewonnen zu haben“, sagt Austria-Frauen-Sportchefin Lisa Makas.