Maria Wolf: „Für Frauenfußball passiert zu wenig“

NÖN: Die Frauen-WM in Australien geht in die entscheidende Phase. Wie viele Stunden verbringt eine Trainerin vor dem Fernseher?

Maria Wolf: Gar nicht so viele. Weil ich mitten im „Finale“ für die UEFA-Pro-Lizenz stecke. Zwei Module sind noch ausständig, momentan werke ich an meiner Diplomarbeit. Da bleibt nicht so viel Zeit zum WM-Schauen, wie ich gerne möchte. Aber natürlich habe ich einen guten Teil der Matches verfolgt. Viel Emotion, viel Leidenschaft am Platz – die Matches sind super anzuschauen. Die Teams machen tolle Werbung für den Frauenfußball. Die Aufstockung auf 32 Teams hat sich aus meiner Sicht ausgezahlt.

Hat die Weltmeisterschaft für Sie neue Erkenntnisse gebracht?

Wolf: Man sieht, dass die Mannschaften im Spiel variabler agieren als noch vor einigen Jahren. Die Besten wechseln fließend zwischen Ballbesitzphasen und Angriffspressing. Tendenziell wird höher attackiert, dadurch fallen extrem viele Treffer. Athletisch und taktisch hat der Frauenfußball einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, alles wirkt jetzt dynamischer. Auffällig ist auch, dass viele Elfer gepfiffen werden und dass – wie im Männerfußball – Standards wichtiger und wichtiger werden. Nehmen wir die Schwedinnen her: Elf von 13 Toren in der ersten Turnierphase haben sie nach ruhenden Bällen erzielt.

Brasilien, Deutschland, USA – die Liste der Großen, die schon vor den K.o.-Spielen die Segel streichen mussten, ist lang. Wie ordnen Sie dieses Favoritensterben ein? Ist die Lücke zwischen den großen Nationen und den vermeintlich kleinen geschrumpft?

Wolf: Definitiv ja. Die USA waren das Um und Auf, weil dort der Frauenfußball schon früh einen hohen Stellenwert hatte und professionell gearbeitet wurde. Europa hat da sicherlich aufgeholt, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Mir war klar, dass es die Favoriten nicht leicht haben werden. In Sachen Physis haben die sogenannten Kleinen aufgeholt, da muss man nur auf Jamaika schauen, die unheimlich athletisch auftreten und hohes Tempo über die volle Distanz gehen. Bei Deutschland war schon in den Testspielen bemerkbar, dass sie Schwierigkeiten haben. Sie hatten viel Verletzungspech, konnten sich nicht einspielen – und wenn du dann in Rückstand gerätst, schleicht sich schnell Verunsicherung ein. Gerade die hohe Anzahl an Verletzungen gibt mir zu denken.

Inwiefern? Weil in Sachen Verletzungsprophylaxe zu wenig getan wird?

Wolf: Die Frage ist, ob die Belastung durch internationale Vereins- und Nationalteambewerbe nicht zu schnell gesteigert worden ist. Ich denke, ja. Allein 30 WM-Kandidatinnen konnten wegen eines Kreuzbandrisses nicht mitreisen. Für die Versäumnisse kriegen wir die Rechnung präsentiert – weil in der Trainingssteuerung auf den männlichen Körper fokussiert wurde und die Spezifika der Frauen erst in den letzten Jahren aufs Radar gekommen sind. Muskulatur, Gewebe, Hormone: Da spielen viele Dinge zusammen, müssen bei der Belastungssteuerung berücksichtigt werden. Auch wissenschaftlich gibt's im Frauenfußball Aufholbedarf, wir brauchen mehr Untersuchungen. Beispielsweise ist erst seit Kurzem der Zusammenhang zwischen Menstruation und Leistungsfähigkeit bei den Vereinen am Schirm.

Haben Sie Ihren Partner Andy Ogris durch die WM für den Frauenfußball begeistern können?

Wolf (lacht): Der Andy kennt sich im Frauenfußball teils besser aus als ich, den muss ich nicht dafür begeistern. Die WM schaut er von ganz allein. Er interessiert sich für alle Aspekte des Fußballs, hat ungemein viel Wissen und supportet den Frauenfußball.

Den Spanierinnen würde ich es mehr gönnen. Aber ich denke, England macht das Rennen. Maria Wolf zur WM-Entscheidung am Sonntag

Aufgrund der Weltmeisterschaft hat Frauenfußball so viel TV-Präsenz wie noch nie. Aus dem Sommermärchen 2017 (Einzug ins EM-Halbfinale) ist nur wenig Nachhaltiges entstanden. Wie kann's gelingen, diesmal den Schwung mitzunehmen und auch in Österreich die nächsten Schritte zu machen?

Wolf: Aus meiner Sicht passiert in diese Richtung zu wenig. Auch vom ÖFB. Im Fußballbund braucht's eine Frau, die für den Frauenfußball zuständig ist und wirklich etwas bewegen möchte. Gerade im Nachwuchs, auch im Breitensport. In Sachen Talenteentwicklung hört man immer nur von der ÖFB-Frauenakademie in St. Pölten, ansonsten aber nur wenig. An der Basis gibt's nach wie vor zu wenige Mannschaften, der Breitensport benötigt mehr Unterstützung – etwa durch Förderungen, um ausgebildete Trainer für die Mädchen beschäftigen zu können. Viel Luft nach oben sehe ich in Österreich bei der medialen Präsenz. Wenn ORF Sport+ am Sonntag um 11 Uhr mal ein Match aus der Frauen-Bundesliga zeigt, ist das nett. Aber nicht mehr…

Am Sonntag, 12 Uhr, wird das WM-Finale angepfiffen. Spanien oder England - wer macht das Rennen?

Wolf: Ich würde es den Spanierinnen gönnen, denke aber, dass sich England durchsetzt. Spanien ist sehr spielstark. England hat große physische Qualitäten, mit denen wie am Ende jeden Gegner in die Knie gezwungen haben. Das wird auch diesmal spielentscheidend sein.

Österreich hat sich ja leider nicht für die WM qualifiziert. Welche Rolle hätte die Elf von Teamchefin Irene Fuhrmann Down Under spielen können?

Wolf: Schwierig zu sagen. Und eigentlich auch müßig, weil wir eben nicht dabei sind. Wichtiger ist's, den Fokus auf den nächsten Bewerb zu legen.

Und der heißt Nations League. Im Herbst hält der Bewerb auch bei den Frauen Einzug. Was halten Sie davon?

Grundsätzlich positiv. Mehr Bewerbe bringen mehr Möglichkeiten zum internationalen Vergleich. Wir müssen aber die Belastung genau im Auge behalten, die wird für meinen Geschmack zu schnell hochgefahren in einem Umfeld, wo noch immer nicht alle Nationalspielerinnen sich Vollzeit auf Fußball konzentrieren können. Es gibt ja immer mehr internationale Spiele, etwa auch durch Reform der Women's Champions League. Frankreich ist zum Auftakt ein enorm attraktiver Gegner und ich bin überzeugt, dass der Zuschauerrekord für ein Frauen-Länderspiel in Österreich (3.600 Fans, 2013 in St. Pölten gegen Russland/Anmerkung) fällt.

Stichwort Champions League: Was trauen Sie den österreichischen Vertretern in der Königsklasse zu?

Wolf: Der SKN St. Pölten ist natürlich das große Zugpferd. Die erste Runde werden die Wölfinnen überstehen, dann kommt's auch ein wenig aufs Losglück an, um in die Gruppenphase einzuziehen. Vizemeister Sturm Graz hat eine sehr schwierige Qualifikationsgruppe erwischt. Dass es ein Team in die Champions League schafft, wäre sehr wichtig für den Frauenfußball, eine weitere Werbung für den Frauenfußball. Der SKN macht das sehr gut, nützt die Plattform, um weitere Aufmerksamkeit zu generieren. Optimal wäre es, wenn die Partien im Free-TV zu sehen wären, mit Streaming holt man auch heute nur einen eingeschränkten Zuschauerkreis ab.

Bleiben wir in Österreich. Die heimische Bundesliga hat mit Admiral jetzt einen neuen Ligasponsor, mit Ex-Teamspielerin Carina Wenninger eine eigene Liga-Managerin. Wie bewerten Sie die Entwicklung?

Wolf: Es passiert etwas. Aber es tut sich noch immer zu wenig. Wir hinken international nach, so ehrlich muss man sein. Eine nennenswerte Anzahl von Profispielerinnen hat nur der SKN, der Rest arbeitet oder studiert neben dem Fußball. Ohne zumindest semiprofessionelle Strukturen sind die Talente nicht zu halten, wechseln mit 18, 19 Jahren ins Ausland. Die Leistungsdichte in der Spitze hat sich verbessert, allerdings sehe ich auch eine immer größere Kluft zwischen den Topteams und den Kleinen. Wenn's wie im Vorjahr Bundesliga-Spiele gibt, die 18:0 ausgehen, dann hat die Liga ein Problem.

Mit einer Liga-Reform wollen die Vereine entgegenwirken. Ab kommender Saison wird – ähnlich wie bei den Männern – der Bewerb nach dem Grunddurchgang in ein oberes und ein unteres Play-off geteilt. Ist das der richtige Schritt?

Wolf: Super! Das macht's nur spannender, hat sich auch bei den Männern bewährt. Für die Topteams macht es Sinn, sie werden in direkten Duellen besser gefordert. Durch das Play-off-System wird das Niveau gesteigert.

Ähnliches erwarten sich viele vom Einstieg der Männer-Profiklubs in den Frauenfußball. Der Trend ist ungebrochen: Salzburg mischt beim FC Bergheim mit, kommende Saison steigt Rapid ein. Kann das dem Sport einen Schub geben?

Wolf: Wenn Synergien genützt werden können, ist das erst einmal positiv. Am Ende geht's aber immer um die Sponsoren, um die Frage, wie viel die Klubs auch tatsächlich in die Frauen investieren. Wenn die Frauenabteilung international spielt, ist das ja auch Werbung für den ganzen Klub. Und all das ist mit vergleichsweise überschaubarem finanziellen Einsatz möglich. Salzburg macht's g'scheit – die setzen bei ihrem Engagement im Frauenfußball erst einmal in der Breite an, in der Ausbildung.

Wird der Frauenfußball immer ein „Zuschussgeschäft“ für die Männer-Klubs bleiben?

Wolf: Nein. Wilfried Schmaus zeigt's in St. Pölten vor. Die Frauen sind innerhalb des SKN komplett eigenständig, konnten sich ihren eigenen Sponsorenpool aufbauen. Nur so funktioniert's. Es braucht Leute, die das Geschäft verstehen, das Potenzial sehen und etwas bewegen wollen. Darauf beruht die Ausnahmestellung des österreichischen Meisters. In diese Richtung muss es gehen, es braucht professionelles Management. Wer Qualität haben möchte, muss Geld in die Hand nehmen.

Zur Person

Die 42-jährige Obritzerin absolviert momentan als zweite Frau (nach ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann) die Ausbildung zur UEFA-Pro-Lizenz. Dafür hat die Pädagogin den Lehrerberuf an den Nagel gehängt.

Als erste Frau coachte Maria Wolf ein Männerteam im NÖ-Unterhaus (UFC Obritz, erstmals 2014). Wolf wirkte als Assistentin von Dominik Thalhammer beim A-Nationalteam der Frauen. 2020/21 war sie Cheftrainerin beim SKN St. Pölten (Einzug ins Achtelfinale der Women's Champions League), im Anschluss wechselte Wolf zur Austria.