Cup: SKN-Frauen stehen im Finale

„Humorlos“ ließen es die St. Pöltnerinnen am 1. April angehen, setzten ihre ungeschlagene Cupserie (seit 2012 im Pokal makellos) fort. Trotz „Kalt und Warm“ von oben: Astreines Aprilwetter bekamen die Zuseher am Samstagnachmittag beim Semifinale des Sportland.NÖ Frauencups in Linz zwischen der SPG Kleinmünchen/BW Linz und den Titelverteidigerinnen aus St. Pölten geboten. Weniger wechselhaft ging's am Rasen zu. Die Gäste aus Niederösterreich machten von Beginn weg Druck, gingen nach 23 Spielminuten durch einen Kopfball von Claudia Wenger in Führung. Die beste Chance der Gastgeberinnen setzte Almedina Sisic in der Anfangsphase knapp neben den Kasten von SKN-Torfrau Carina Schlüter.

Köpfchen, zum Zweiten

Kurz nach Wiederbeginn schlug die eingewechselte Jasmin Eder einen hohen Ball in den Strafraum auf Mateja Zver und die Slowenin nickte souverän zum 2:0 ein. Rita Schumacher brachte in Minute 68 mit ihrem Treffer 3:0 die Vorentscheidung. Sisic erzielte den Ehrentreffer der Oberösterreicherinnen zum 1:3, am Ausgang änderte dieses Tor jedoch nichts mehr. St. Pölten steht im Endspiel am 1. Mai.

Kommt's zum NÖ-Duell im Endspiel?

Der Gegner der Wölfinnen wird am Sonntag im zweiten Halbfinale zwischen Neulengbach und der SPG Altach/Vorderland ermittelt (12.45 Uhr, Wienerwaldstadion, ORF-Livespiel). Sandra Mayrhofer dürfte rechtzeitig fit werden - und möchte mithelfen, wieder ein rein blau-gelbes Pokalendspiel Realität werden zu lassen.

Statistik

SPG Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz - spusu SKN St. Pölten Frauen 1:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (23.) Wenger, 0:2 (53.) Zver, 0:3 (68.) Schumacher, 1:3 (74.) Sisic.

SKN: Schlüter, Lemesova, Balog, Klein, Tabotta, Wenger, Mikolajová, Zver, Schumacher, Brunnthaler (65. Enzinger), Mattner (46. Eder)