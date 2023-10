Dem Strudel entronnen

ach gut vier Monaten durfte wieder gejubelt werden bei den Frauen im Wienerwaldstadion. Das 2:0 gegen die Wiener Austria ist der erste Heimerfolg in der Liga – und verschafft den Neulengbacher Kickerinnen Luft. Knappe Niederlagen gegen die Vienna und Altach, das Blackout daheim gegen Aufsteiger Lustenau/Dornbirn: All das nagte am Selbstvertrauen, der Abstiegsstrudel rückte gefährlich nahe. Dem ist der USV entronnen. Das 2:0 gegen die Veilchen kann zur Initialzündung werden.

Immerhin ist die Austria ein gestandenes Team mit Top-Drei-Ambitionen, hat drei ehemalige Deutschland-Legionärinnen im Kader. Die Truppe von Lukas Noga hielt die starke Offensive in Schach und kann im Herbst noch die Kurve kriegen. Vorausgesetzt, die drei „Pflichtpunkte“ in Innsbruck wandern auf das Neulengbacher Konto. Denn das Herbstfinale hat's in sich – in den ausstehenden drei Begegnungen warten mit Meister St. Pölten und Sturm Graz noch härtere Brocken als die Wiener Austria.