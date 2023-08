Doppeltes Sprungbrett

Eine ähnliche Rolle wie bei den Kickerinnen will Neulengbach jetzt auch am Trainersektor einnehmen – nämlich als Entwicklungsplattform und mögliches Sprungbrett für höhere Aufgaben. In dieses Bild passt jedenfalls die Verpflichtung von Lukas Noga. Für den 32-Jährigen ist das Engagement beim Bundesliga-Vierten die erste Station als Cheftrainer. Ein Rookie also? Gute Erfahrungen hat man in Neulengbach damit schon gemacht – auch Gerald Linshalm war vor seinem Engagement bei den USV-Frauen ein „Frischling“ in der Einserrolle. Noga bringt Erfahrung im Nachwuchsbereich mit, kennt das Umfeld in Neulengbach als ehemaliger Kicker und Jugendcoach in- und auswendig.

Freilich bleiben ihm nur fünf Tage Einarbeitungszeit, ehe es gegen die Vienna schon um Punkte geht. Entwicklung hin oder her: Erfolge wird Cheftrainerneuling Noga auf Sicht vorweisen müssen. Für den Klub, aber auch für das Standing im Team, das sich der 32-Jährige erst erarbeiten muss.