Fluch und Segen

Werbung

Österreichs U19-Frauen gehören zu den Top Acht in Europa. Die Qualifikation für die EM-Endrunde in Belgien ist ein Meilenstein für den weiblichen Fußballnachwuchs. Ein Erfolg, über den man sich auch in Neulengbach freut. Schließlich spielten Tatjana Weiss, Chiara D‘Angelo & Co wichtige Rollen in den Reihen der Spilka-Elf. Ein bisschen tiefer geworden sind aber auch die Sorgenfalten im Wienerwald.

Die Österreicherinnen haben Deutschland geschlagen, auch Italien. Große Namen, die auch für viel Qualität stehen. Bei der Endrunde können sich die Austro-Talente ins Rampenlicht spielen. Eine coole Sache für die Girls. Neue Karrierepfade können sich auftun. Umso schwieriger wird‘s, die Top-Talente für den Weg im Wienerwald zu begeistern. Das ist der Fluch des Erfolgs aus Vereinssicht. Das Lob für gute Aufbauarbeit und die langfristige Entwicklung eines Topteams sind nun einmal zwei Paar Schuhe.