Gürtler läutet neue Ära ein

Die Geburtswehen dauerten ganz schön lange. Aber nun gibt das Projekt Frauenfußball beim SK Rapid Wien ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Die ersten Jungteams trainieren schon – und als Chefin angelten sich die Hütteldorfer am Montag mit der langjährigen Neulengbach-Kickerin Katja Gürtler eine absolute Fachfrau. Die zweifache Mutter soll eine neue Ära einläuten, den Aufbau der Frauensparte federführend gestalten.

Unter ihrem Mädchennamen Katja Trödthandl war Gürtler Fixbestandteil der großen Neulengbacher Serienmeistertruppe. Als Trainerin beim USV und zuletzt in der ÖFB-Frauenakademie ist sie auch aktuell bestens vernetzt in der Szene. Für ihren Ex-Klub Neulengbach macht diese Personalie die (Transfer-)Aufgaben nicht leichter. Der zugkräftige Name hilft Rapid wohl beim Werben um Talente, zumal der Einzugsbereich nahzu deckungsgleich ist. Einmal mehr müssen Sonja Hickelsberger & Co. kreativ werden, um den Großen Paroli bieten zu können.