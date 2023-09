Pflicht vor der Kür

Mit dem Mini-Turnier in der heimischen NV Arena starten St. Pöltens Fußballfrauen ins Abenteuer Champions League. Im Vorjahr waren die Wölfinnen erstmals in die Gruppenphase vorgestoßen – dort wollen die Ladies von Trainerin Liese Brancao auch heuer hin. Dafür gilt's den Heimvorteil bei der „Pflicht“ zu nützen. Erst dann wartet die Kür: Ein Play-off-Duell um den Einzug in die auch finanziell lukrative Phase der Königsklasse.

PAOK Saloniki oder Racing Luxemburg – gegen den Sieger der Begegnung am Mittwoch müssen die SKN-Kickerinnen am Samstag (18 Uhr) ran. Zwei große Unbekannte, die aber für Klein & Co zu knacken sein sollten. Fast schon ein Muss! Denn um international für Spielerinnen attraktiv zu bleiben, braucht Österreichs Serienmeister die internationale Bühne. Und was er noch braucht: Die Unterstützung der Fans.

Gerade in der Länderspielpause gibt's keine „Ausreden“ nicht die Daumen zu drücken, wenn mal ein Hauch von Königsklasse durch die NÖ-Hauptstadt weht.