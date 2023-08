Luis Rubiales hat dem Frauenfußball einen Bärendienst erwiesen. Emotion hin oder her: Ungefragtes Abbusseln steht niemandem gut zu Gesicht. Schon gar nicht einem Verbandspräsidenten. Ein Umdenken tut not – und hat auch längst eingesetzt. Vor ein paar Jahren wäre Rubiales nach seinem Schmatz auf die Lippen von WM-Kapitänin Jennifer Hermoso noch mit einer fadenscheinigen Ausrede davongekommen. Heute ist das anders. Nicht nur NÖFV-Präsident Hans Gartner stellt klar: „Das darf nicht passieren.“ Ist es aber. Und leider übertüncht die Rubiales-Debatte jene Highlights, die bei dieser Frauen-WM in Australien gesetzt worden sind. Selbst bei der Saisoneröffnung der heimischen Frauen-Bundesliga, die ab kommendem Jahr mit neuem Modus und ersten Schritten zur Lizenzierung durchstarten will.

Dafür brauchen Meister St. Pölten, Neulengbach & Co. eine entsprechende Bühne. Und die darf sich der Frauenfußball 2023 nicht von einem eitlen Macho wegnehmen lassen.