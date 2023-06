Nach Verbandsärger: Auswahltrainerin wirft das Handtuch

Paukenschlag in der NÖ-Mädchenfußballszene: Wegen Differenzen mit dem Verband tritt der bisherige Betreuerstab der so erfolgreichen U14-Mädchenauswahl (zwei Bundesmeistertitel in Folge) geschlossen zurück. Allen voran Trainerin Claudia Bauer. „Äußerst enttäuschend, wie seitens des NÖFV mit Personen umgegangen wird, die sich engagieren“, hält die Altlengbacherin in ihrem Rücktrittsschreiben fest.

Dieses Schreiben liegt der NÖN vor. Was war passiert? Per Mail wurden die Trainer nämlich Mitte Juni davon informiert, dass Torwarttrainer Christoph Sulzer nicht mehr Teil des Teams sei.

Die NÖFV-Spitze präferiert die ehemalige Neulengbach-Keeperin Milena Zink auf dieser Position, will ein zu 75 Prozent weibliches Trainerteam für die Auswahl. Dafür sollte Sulzer weichen.

Diese Entscheidung sei „unumstößlich und nicht diskutierbar“, teilte man Bauer & Co. in einem persönlichen Gespräch mit NÖFV-Boss Hans Gartner, Geschäftsführer Heimo Zechmeister und Sportkoordinator Hannes Bratschko mit. „Unverständlich, das Betreuerteam hat top harmoniert!“ Bauer, Co Erich Lindner und Physio Hannah Göttfert zogen die Konsequenzen und erklärten geschlossen ihren Rückzug mit 30. Juni. Die Spielerinnen wurden davon „aus Fairnessgründen“ bereits vorab informiert.

Das Fazit des scheidenden Trainerteams fällt bitter aus: „Ein perfekt funktionierendes, top motiviertes und höchst erfolgreiches Team, das in erster Linie die sportliche und auch persönliche Entwicklung der Mädchen verfolgt, auseinander zu reißen ist für uns unverständlich, kam absolut unerwartet und war leider kompromisslos.“ Man werde die Entscheidung aber akzeptieren.