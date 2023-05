Neulengbachs „Altach-Fluch“ findet Fortsetzung

Aus der Revanche fürs verlorene Cup-Halbfinale wurde nichts. Die Spielgemeinschaft Altach/Vorderland brauchte keine Glanzleistung, um die über weite Strecken gehemmt wirkenden Wienerwald-Kickerinnen in Schach zu halten. Der entscheidende Treffer war allerdings vermeidbar. „Ein dummes Gegentor, weil Altach in der Phase gar nicht gut im Spiel war“, ärgerte sich Trainer Gerald Linshalm.

Altacher Offensivdrang

Die Vorarlbergerinnen begannen aggressiv, waren um Initiative bemüht - und darum, ihr brandgefährliches Sturmduo Natter/Campbell einzusetzen. Die Heimischen hielten mit einer gut organisierten Defensive dagegen, wollten mit schnellen Umschaltmomenten für Gefahr sorgen - was allerdings zu selten gelang. Und im Aufbau passierte zu viele leichte Fehler. Ein solcher leitete auch den ersten Hochkaräter ein: Fehlpass von Torfrau Rusek auf Eileen Campbell, die ÖFB-Teamspielerin zog gleich ab - und Neulengbachs Keeperin bügelt den kleinen Schnitzer sofort wieder aus (20.).

Langer Ball leitet Goldtor ein

Mit einem weiten Ball über die Viererkette leitete Rieke Tietz den Führungstreffer ein. Linda Natter löste sich von Tatjana Weiss, Larissa Rusek wollte im Herauslaufen retten, kam aber zu spät - und Natter traf aus 15 Metern per Kopf ins leere Tor. Altach hatte mit dem 1:0 im Rücken Oberwasser, Neulengbach „wackelte“ in den letzten Minuten vor der Pause. Maria Olsen ließ zwei Gelegenheiten aus, die Führung auszubauen.

(K)ein Elferalarm

In Hälfte zwei regierte auf Seiten der Altacherinnen der Verwaltungsmodus. Einen Olsen-Freistoß (63.) pflückte Rusek problemlos herunter. Ähnlich souverän auf der Gegenseite Charlotte Voll, als Kristina Panakova aus 25 Metern ihr Glück versuchte. Trainer Linshalm setzte nun auf mehr Offensive, seine Girls trauten sich mehr. Freilich fehlte der letzte Punch - und auch das Spielglück, weil bei einem Bodycheck gegen Chiara D'Angelo im Strafraum der Pfiff des Schiris ausblieb.

Voll entschärft Panakova-Knaller

Julia Kofler vergab vom Fünfer vor Rusek - das 0:2 wäre die Entscheidung gewesen (75.). Kofler tauchte in der Schlussphase neuerlich vor der Neulengbacher Torfrau auf, Rusek rettete gut. Voll parierte mit der Faust einen hart getretenen Panakova-Freistoß (92.). Ohne „Hunderter“ in 90 Minuten fehlte aber auf Neulengbacher Seite zu viel, um Altach wirklich noch in Bedrängnis zu bringen.

Statistik

SoccerCoin USV NEULENGBACH - SPG ALTACH/VORDERLAND 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (29.) Natter.

Neulengbach: Rusek; Kittel, Weiss, Brandl, D'Angelo; Holl (78. Azra Masinovic), Mayrhofer; Sauer, Schieder (59. Aldijana Masinovic), Spinn; Panakova.

Altach: Voll; Bereuter, Calo, Horvat, Müller; Tietz (81. Albrecht), Schneider (46. Purtscher), Olsen, Kofler; Natter, Campbell (35. Bendhim).

Wienerwaldstadion, 100.- Schiedsrichter Harun Suta.