Altach stoppt die Neulengbacher Cupreise

Neulengbach - Altach 0:2. „Finale! Finale!“ Als die Partie zu Ende ging, legten die Ladies aus dem Ländle so richtig los - mit dem Feiern. Erstmals steht die SPG Altach/Vorderland im Pokalfinale, bekommt's dort mit dem SKN St. Pölten zu tun. Für die Neulengbacherinnen ging am Palmsonntag bei strömendem Regen die Cupreise zu Ende. „Ein wenig Enttäuschung spielt mit. Weil sie sich den Aufstieg verdient hätten und Altach ein Match auf Augenhöhe geliefert haben“, erklärt Trainer Gerald Linshalm, der „Kleinigkeiten“ als Knackpunkt sah.

Ein frühzeitiges Ostergeschenk

Die Wienerwald-Kickerinnen warteten mit einem Überraschungscoup in der Startelf auf. Nicht nur die wieder genesene Sandra Mayrhofer lief auf, sondern auch Nicole Sauer. Die langjährige SKN-Kickerin hatte im Sommer ihren Pass in Neulengbach deponiert, debütierte nun nach einem Dreivierteljahr Fußballpause für den USV.

Neulengbach hält dagegen

Zu Beginn neutralisierten sich die beiden Teams auf dem tiefen Boden. Altach war bemüht, das Heft in die Hand zu nehmen, biss sich jedoch an der gut organisierten Defensive der Neulengbacherinnen die Zähne aus. Rieke Tietz ließ den ersten Warnschuss los (23.). Wenig später pflückte USV-Keeperin Larissa Rusek einen Kopfball von Eileen Campbell herunter. Die Altacherinnen verzeichneten nun mehr Ballgewinne im Angriffsdrittel, vergaben jedoch ihre Chancen - wie etwa Linda Natter, die aus 18 Metern knapp verzog, Anna Bereuter, die mit einem harten Schuss an Rusek scheiterte und Tietz, die neuerlich in der jungen Neulengbacher Torfrau ihre Meisterin fand (43.).

Olsen und der erste Streich

„Ein frühes Tor hätte mir schon getaugt“, räumt Altach-Coach Bernhard Summer ein. Der am Ende aber „nichts zu bekritteln“ hatte. Weil der Bundesliga-Dritte in Hälfte zwei den Sack zumachte - just als Neulengbach probierte mehr Offensivakzente zu setzen. Linda Natter setzte sich auf der rechten Seite gegen Brandl und D'Angelo durch, in der Mitte erwies sich Maria Olsen als dankbare Abnehmerin (64.). Sechs Minuten später gelang der Dänin die endgültige Entscheidung.

Ein Tor für Feinschmecker

Nach einem Doppelpass mit ÖFB-Teamstürmerin Campell zog Olsen aus knapp 20 Metern mit dem Außenrist ab - 0:2. Ein Fußball-Schmankerl! Neulengbach probierte alles, kämpfte bis zur letzten Minute. Allerdings war Altach näher dran am 3:0 (etwa bei einer Brandl-Rettungsaktion vor dem leeren Tor gegen Natter) als die Heimischen dem Anschlusstreffer.

Statistik

SoccerCoin USV Neulengbach - SPG SCR Altach/FFC Vorderland 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (64.) Olsen, 0:2 (70.) Olsen.

Neulengbach: Rusek; Spinn, Brandl, Weiss, D'Angelo; Holl, Mayrhofer (73. Gamper); Sauer, Barabas (67. Kittel), Panakova; Masinovic (73. Reiterer).

Altach: Koretic; Horvat, Metzler, Calo (83. Müller), Bereuter (79. Albrecht), Purtscher (76. Schneider), Kofler (76. Triendl), Tietz, Olsen, Campbell, Natter (79. Walter).

Wienerwaldstadion, 150.- SR Huber