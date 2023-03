Doppelt außer Gefecht

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Sophie Grafl kann vorerst nur auf Krücken mitwirken. Die Verletzung vom Austria-Match in der Vorwoche entpuppte sich als Kreuzband-, Meniskus- und Seitenbandriss im linken Knie. „Da ist so ziemlich alles ab, was möglich ist“, seufzt Sportchef Mario Graf.

Mitte April wird sich auch Magdalena Rukavina unters Messer legen. Voraussichtlich muss der Meniskus genäht werden. Es drohen sechs Wochen Sportpause samt „Krückenpflicht“. Auch für die U19-Teamspielerin dürfte die Saison vorzeitig gelaufen sein.

Als Geste des Zusammenhalts liefen die Neulengbacherinnen am Wochenende mit den Trikots der beiden verletzten Spielerinnen ein.