„Felssturz“ setzt in Neulengbach frische Kräfte frei

Der Stoßseufzer war fast bis rauf zur Burg zu hören. „Gott sei Dank!“ Nathalie Schieder, für die gesperrte Evelin Kurz in die Startelf gerückt, konnte durchatmen. Wie auch der ganze Klub. Mit dem 2:0 gegen die Austria gelang nicht nur der erste Heimsieg in dieser Saison, sondern auch ein Befreiungsschlag nach Wochen mit bitteren Rückschlägen – wie der Last-Minute-Niederlage in Altach. „Das war ganz wichtig“, weiß auch Verteidigerin Lilli Brandl. Schließlich war's für den USV das erste Bundesliga-Spiel seit Ende Mai, das man ohne Gegentreffer beendet hat. Und: Kristina Panakova, Neulengbachs beste Schützin der Vorsaison, konnte mit ihrem ersten Ligator im Herbst das Selbstvertrauen aufpeppen.

„Das Vogerl ist wieder zurück nach Neulengbach gekommen“, spielt Obmann Thomas Wirnsberger auf manch unglückliches Match in letzter Zeit an. Am Sonntag beim noch punktelosen Schlusslicht Innsbruck gilt's jetzt „etwas mitzunehmen“, hofft Sportchef Mario Graf auf die nächsten drei Punkte. „Uns allen ist mehr als ein Stein vom Herzen gefallen. Jetzt fährt sich's um einiges leichter nach Tirol.“ Zumal Kurz nach abgesessener Sperre wieder dabei ist, auch die rekonvaleszente Mara Draxler und die erkrankte Sara Rankovic die Optionen von Trainer Lukas Noga erweitern sollten.

Noch länger dauern wird's bei Laura Spinn (Muskelfaserriss) und auch Chiara Rattenschlager muss mit Knieschmerzen passen. Ob eine Operation notwendig ist, soll diese Woche eine MR-Untersuchung abklären. Davon – und vom weiteren Saisonverlauf – hängt auch ab, ob Neulengbach im Winter nachlegt. „Ausschließen will ich es nicht“, sagt Graf. Schließlich ist das Mittelfeld nach den Verletzungen von Rukavina, Sarac und Bauer ohnehin seit längerem „ausgedünnt“.