Mit „Geheimwaffe“ ins Saisonfinale

Nur ein Buchstabe am Trikot mit der Nummer acht passte nicht. Denn im Dress der verletzten Kapitänin Nicole Bauer steckte eine Woche vor Ostern ein „Überraschungsei“: Nici Sauer lief als Neulengbacher Geheimwaffe im Cup gegen Altach (0:2) auf. Im Sommer hat sie ihren Spielerpass im Wienerwald deponiert. Eigentlich nur pro forma. Und auch wenn die mehrfache Doublesiegerin mit dem SKN St. Pölten (2018 bis 2022) in der Regenschlacht keine Wunder wirken konnte, kann sich der Klub auf eine unverhoffte Verstärkung für die Rückrunde freuen. „Nici will‘s wieder wissen“, schmunzelt Sportchef Mario Graf.

„Ich hab wieder Lust bekommen auf Fußball“, sagt die 26-Jährige, die als Pädagogin ins Berufsleben eingestiegen ist und es nun in Neulengbach auch sportlich wieder wissen möchte. Rund zwei Wochen vor dem Cupauftritt ist Sauer ins Teamtraining eingestiegen. Und jetzt das Debüt – ausgerechnet gegen Altach. „Körperlich ist‘s mir eigentlich gut gegangen. Spielerisch hab ich natürlich noch Luft nach oben.“

Eine Top-Secret-Mission

Das Comeback nach zehn Monaten Pause lief unter dem Motto „Top Secret“ ab, Neulengbach ließ nichts durchsickern. Trainer Gerald Linshalm: „Klar wollten wir den Überraschungseffekt nutzen.“ Letztlich erwies sich Altach zu abgebrüht, der USV in seinen Offensivbemühungen nicht konsequent genug. „Altach hat offensiv nun einmal enorme Qualität, Kleinigkeiten haben entschieden. Aber das bringt uns nicht von unserem Weg ab“, konnte Linshalm seiner Truppe nichts vorwerfen. Sauers Debüt sah er positiv: „Sie weiß, worauf‘s ankommt, hat in der Champions League gespielt. Ich hatte keine Bedenken, sie in die Cup-Schlacht zu werfen.“

Mit Blickrichtung Bundesliga gab‘s für Linshalm zwei weitere personelle Hoffnungsschimmer. Die Offensivkräfte Jasmin Reiterer und Stella Gamper gaben im Finish der Pokalpartie ihr Comeback. „In der Liga wollen wir jetzt noch Druck auf Platz drei machen“, justiert Linshalm die Ziele nach. Die matchfreie Länderspielwoche überbrückt man beim USV mit drei Trainings. Über Ostern haben die Kickerinnen vier Tage frei.