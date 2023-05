Neue Waffe verstärkt bewährtes Bollwerk

Das Grinsen ging bei der Einwechslung übers ganze Gesicht. Nach eineinhalb Jahren „Stehzeit“ endlich wieder Fußball: Geheimwaffe Chiara Rattenschlager kam beim glatten 3:0-Sieg der Neulengbacherinnen in der Schlussphase zum Einsatz. Erst wenige Tage zuvor angemeldet, hinterließ die Jung-Mama gleich ihre sportliche Duftmarke – mit einem Hochkaräter gleich nach der Einwechslung.

Wenn sich der Kreis schließt

„Ein unglaublich schönes Gefühl wieder auf dem Platz zu stehen“, freut sich die 24-Jährige. „Ich bin wirklich dankbar und stolz dabei sein zu dürfen, das Vertrauen vom Verein und dem Trainerteam zu bekommen! Und natürlich wunderschön dass mein kleiner Sohn beim Einstand dabei war.“ Die ehemalige U19-Internationale, übrigens die jüngere Schwester von ÖFB-Teamkicker Louis Schaub, war vor ihrer Babypause in Altenmarkt aktiv — und als blutjunges Talent auch schon mal in Neulengbach am Ball. Somit schließt sich der Kreis. „Chiara trainiert seit vier Wochen mit, macht unseren Kader stärker“, unterstreicht Trainer Gerald Linshalm. Ins Spiel kam Rattenschlager für „Doppelpackerin“ Laura Spinn. Die Tirolerin durfte sich nicht nur über ihre Saisontore Nummer vier und fünf freuen, sondern auch über einen kuriosen Wettgewinn.

Die vergessene Wette

Sportchef Mario Graf wollte Spinn motivieren: „Wir haben gewettet, dass sie keine zwei Tore schießt.“ Selten hat Graf eine „Niederlage“ mehr gefreut: „An den Wetteinsatz konnte sich keiner mehr erinnern. Aber ich lasse mir was Schönes einfallen.“ Einfallsreichtum braucht's auch am Transfermarkt.

Schließlich zeichnen sich für den Sommer drei Abgänge aus dem engeren Kader ab. Chiara Rattenschlager ist schon ein Vorgriff auf die kommende Saison, zudem bemüht sich die sportliche Leitung um eine Rückkehr von Mittelfeldspielerin Hannah Kunschert (24) aus St. Pölten. Nicole Sauer, die im Frühjahr überraschend aus der „Fußballpension“ zurückkam, soll auch kommende Saison auflaufen. Graf: „Wir arbeiten dran.“ Trainer Linshalm steckt indessen die Ziele fürs Saisonfinish ab: „Wir glauben an die Chance auf den dritten Platz, wollen in Top-Partien bestehen. Viel fehlt nicht gegen Teams wie Altach oder St. Pölten.“

Das liegt zu einem guten Teil an der Defensive. In der Innenverteidigung sind Lilli Brandl und Tatjana Weiss eine Bank, auf rechts hat sich Daniela Kittel zur Stammkraft gemausert. „Auch gegen die Vienna war Dani wieder stark, sie hat sich ihren Platz in der ersten Elf hart erarbeitet“, erklärt Neulengbachs Coach.

Laura Spinn (2.v.r.) traf gegen die Vienna im Doppelpack. Nun geht's für die USV-Girls in der kommenden Bundesligarunde nach Linz-Kleinmünchen. Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner