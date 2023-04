Null Punkte, ein Lächeln und viel Positives

Werbung

Ein Happy End wie noch im Cup blieb diesmal aus. Trotz der Frühjahrspremiere von USV-Knipserin Kristina Panakova. Für die junge Slowakin war‘s der erste Pflichtspieltreffer im Fußballjahr 2023. Das 1:2 fiel zu spät (80.), um noch die Wende zu bringen. „Gelingt uns das Tor zehn Minuten früher, nehmen wir einen Punkt mit. Und den hätte sich das Team allemal verdient“ spricht Trainer Gerald Linshalm von einer „Niederlage mit einem Lächeln im Gesicht.“

Die Verlegung und ihre Folgen

Was den Neulengbacher Coach zuversichtlich stimmt: „Die Mädels haben eine der besten Vorstellungen gegen ein Topteam der Bundesliga gezeigt.“ Gerade in Hälfte zwei drückten Mayrhofer & Co der Partie den Stempel auf. „Phasenweise haben die Graz schwindlig gespielt, super Kombinationen gezeigt.“ Und das trotz zweier bitterer Ausfälle. Dabei spielte auch die Verlegung der Partie um drei Stunden nach hinten – auf Wunsch der Grazer – eine Rolle.

„Da war ich vielleicht zu naiv“, zeigt sich Sportchef Mario Graf selbstkritisch. Denn Nici Sauer war zum neuen Termin verhindert. Und mit Tatjana Weiss gab eine weitere Schlüsselkraft beim Aufwärmen w.o. Schon leicht blessiert vom U19-Team gekommen, verspürte sie Schmerzen im Oberschenkel. „Dann musste Plan B her“, attestiert Linshalm allen eingesetzten Spielerinnen eine gute Leistung. So sammelten auch Alina Schönbauer und Azra Masinovic Bundesliga-Minuten, Jasmin Reiterer stand erstmals nach ihrer Verletzung wieder in der Anfangsformation. Weiss‘ Position im Abwehrzentrum übernahm Daniela Kittel, Laura Spinn rückte nach hinten rechts in die Viererkette.

Was seine eigene Zukunft betrifft, zeigt sich Trainer Gerald Linshalm einem Verbleib nicht abgeneigt: „Neulengbach ist und bleibt mein erster Ansprechpartner.“ Weil der Weg nach oben gerade erst begonnen hat.