Nur mehr die letzten Puzzleteile fehlen

Die ersten Vorbereitungseinheiten haben die Neulengbacherinnen in den Beinen — noch ohne die Nationalspielerinnen. In der Breite hat der USV-Kader kräftig zugelegt. „Ein Risiko, dass so knapp wird wie im Frühjahr, wollen wir nicht eingehen“, sagt Sportchef Mario Graf. Und sieht die Wienerwald-Truppe „gut aufgestellt“ für die kommende Saison samt neuerlichem Angriff auf Platz drei.

Dafür müssen aber die beiden letzten fehlenden Puzzleteile passen. Allen voran Elisa Pfattner. Die italienische U19-Nationalstürmerin soll aus Turin leihweise für ein Jahr nach Neulengbach wechseln.

Zwei Offensive vor Verpflichtung

„Das Agreement mit Juventus ist abgeschlossen“, hofft Sportchef Mario Graf auf ein Happy End samt Unterschrift der Südtirolerin. Im besten Fall stößt Pfattner kommenden Dienstag zur Truppe. Eine junge ungarische Stürmerin dürfte ebenfalls noch zum USV kommen. Die Transferperiode in der Frauen-Bundesliga läuft bis Ende August. Weil auch Jasmin Reiterer wieder einsatzbereit ist, könnte der Kampf ums Leiberl im Sturm heuer beinhart werden. Gerade die Effizienz im Abschluss war vergangene Saison der Knackpunkt.

Auf den Rekonvaleszenten ruht die Hoffnung. Spielmacherin Nicole Bauer meldete sich zum Vorbereitungsstart ebenso fit wie Sara Rankovic. Das erweitert die Optionen. Graf: „Nici hat Erfahrung, kann ein Spiel ordnen.“ Die junge Austrianerin Mara-Sophie Draxler könnte noch (leihweise) kommen. Die 19-Jährige absolvierte die Akademie der Veilchen, ist offensiv vielseitig einsetzbar und hat Wurzeln im Wienerwald, genauer gesagt in Klausen-Leopoldsdorf. Für die vakante Torfrauposition Nummer drei zeichnet sich eine Kooperationslösung mit Neo-Landesligist Brunn ab. Die junge Celina Mayer soll in Neulengbach mittrainieren, Spielpraxis dann jedoch in Brunn sammeln.

Mit Blickrichtung auf die U21-Regelung in der Future League liegt der Neulengbacher Transferfokus ohnehin auf Youngsters. „Bei den jungen Mädels, die wir geholt haben, sind einige dabei mit riesigem Potenzial“, sagt Graf. Wie etwa Lilli Fischer, die im „Triplepack“ mit Isabell Mohnl und Magdalena Kolbe von Absteiger Altenmarkt kam, und mit ihren 15 Jahren als Offensivjuwel gilt. Im Probetraining hinterließen aber auch Defensivspielerin Leonie Müller (17, SKN St. Pölten II) und die aus Kleinmünchen gekommene Nicole Angerer (20) einen sehr guten Eindruck.