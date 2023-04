Sixpack macht Lust auf mehr

Die Tränen trockneten schnell am Sonntagmittag. Ausgerechnet gegen ihren Ex-Klub blieb Laura Spinn trotz Topchancen ein Tor versagt, dafür durfte sich die Tirolerin im Neulengbacher Dress über einen 6:0-Sieg freuen. Der auch Trainer Gerald Linshalm schmeckte: „Viel besser als in der ersten Hälfte geht‘s kaum. Das war eine der besten Leistungen seit ich in Neulengbach bin.“ Dass der USV-Motor in Hälfte zwei ins Stottern kam, störte den Coach kaum: „Mit einem 6:0-Vorsprung tritt man nunmal anders auf, da spielen vielleicht noch ManCity oder Barcelona auf einen zweistelligen Sieg.“

Freiwillig nur zu zehnt

Als Vorsichtsmaßnahme leistete sich Linshalm im Finish zehn Minuten in Unterzahl. Nach einem Foul der Innsbruckerinnen („die Gangart war ziemlich hart“) humpelte Kristina Panakova über‘s Feld. Der Coach nahm die Triple-Torschützin, die nun bereits bei neun Bundesligatreffern hält, herunter. „Nur kein Risiko“, lautete „Linsis“ Devise mit Blick aufs Saisonfinale.

Nicole Sauer erzielte ihre ersten beiden Pflichtspieltreffer seit ihrem Neulengbach-Comeback, holte auch einen Elfer heraus. Auf der rechten Außenbahn könnte die ehemalige St. Pöltnerin in den letzten fünf Partien in dieser Saison zum Ass im Ärmel der Wienerwald-Truppe werden. Zumal‘s kommende Woche gegen Altenmarkt geht, den Klub ihrer ersten Bundesligajahre. Das anstehende Cup-Wochenende rund um den 1. Mai haben die Neulengbacherinnen frei, erst am Dienstag steht wieder Training am Programm.

Rukavina brennt auf Rückkehr

Ob Livia Pertl (weiterhin muskuläre Probleme) mitwirken kann, ist noch offen. Die frisch operierte Maggie Rukavina jubelte auf Krücken mit den Kolleginnen: „Diese Woche bin ich dann schon ,ohne‘ unterwegs, kann mit der Reha beginnen.“ Die Mittelfeldspielerin verrät: „Die OP ist gut verlaufen, der Meniskus musste nur genäht werden. Also statt fünf Monaten nur sechs Wochen Pause.“ Damit lebt die Chance auf ein Bundesliga-Comeback Ende Mai – und vor allem auf eine Teilnahme bei der U19-Europameisterschaft im Juli. „Wenn ich dort auflaufen könnte, wäre das natürlich ein Traum.“