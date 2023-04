Neulengbacher Sixpack im Blitztempo

Werbung

Die Niederösterreicherinnen legten los wie die Feuerwehr, setzten die Gäste aus Tirol schon in den ersten Minuten unter Druck. Und ließen's schon nach acht Minuten klingeln. Nicole Sauer zog über rechts in den Strafraum, unter Mithilfe der Tiroler Torfrau trudelte die Kugel ins kurze Eck - 1:0. Und auch der nächste Versuch saß. Mit einem herrlichen Distanzschuss stockte Kristina Panakova die Führung auf. Die slowakische Offensivspielerin zog nach einem Schieder-Corner ab, war an diesem Sonntag „on Fire“.

Panakova mal drei

Trainer Gerald Linshalm: „Das war ein Top-Auftritt. Die Mädels haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Ein um's andere Mal fand Neulengbach den Weg an die Grundlinie, die weit aufgerückte Wacker-Defensive konnte zuwenig Speed entgegensetzen. Auch ein verschossener Schieder-Strafstoß brachte die Heimischen nicht aus dem Konzept. Panakova nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und Vorlage von Laura Spinn, Sauer (im dritten Spiel nach ihrem Comeback) mit einer guten Einzelaktion über die rechte Seite und schließlich Sandra Mayrhofer vom Elferpunkt erhöhten auf 5:0.

Kombinationen wie am Schnürchen

Eine gute Kombination über Sauer und Mayrhofer schloss Panakova knapp vor der Pause mit dem sechsten USV-Treffer nach. In der zweiten Spielhälfte fehlte phasenweise die Konzentration, die Tirolerinnen rissen sich am Riemen, versuchten hoch anzupressen und waren sichtlich nicht gewillt, sich abschießen zu lassen. „Eine geile zweite Hälfte, Respekt vor dem Team“, strahlt Innsbruck-Sportchef Thomas Mayr.

Tiroler Steigerung

Eine Doppelchance durch Schwaninger und Walder sowie ein guter Abschluss der auffälligen Julia Stützenberger, den Larissa Rusek im Neulengbacher Kasten entschärfte, waren die offensive Ausbeute der Gäste. Laura Spinn, die schon vor der Pause mit ihren Chancenauswertung haderte, und Jasmin Reiterer vergaben die besten Möglichkeiten der NÖ-Girls. „Wir hatten weiterhin unsere Chancen. Dass nach einem 6:0 nicht mehr die volle Spannung da ist, ist verständlich“, sagt Trainer Linshalm.

Statistik

SoccerCoin USV Neulengbach - FC Wacker Innsbruck 6:0 (6:0)

Torfolge: 1:0 (8.) Sauer, 2:0 (18.) Panakova, 3:0 (19.) Panakova, 4:0 (25.) Sauer, 5:0 (32., Elfmeter) Mayrhofer, 6:0 (44.) Panakova

Karten: Peimpolt (27., Gelbe Karte Unsportl.)

SoccerCoin USV Neulengbach: Sauer (88. Masinovic), D"Angelo, Kittel, Weiss, Spinn (88. Masinovic), Mayrhofer (88. Barabas), Panakova, Holl (58. Reiterer), Rusek, Brandl, Schieder (58. Kittinger)

FC Wacker Innsbruck: Gutensohn, Hochmuth, Krajinovic, Bock (HZ. Riedl), Eckert, Schwaninger (81. Kober), Graus, Peimpolt (52. Walder), Kaiser, Makungu (81. Pfeifhofer), Stützenberger

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Stefan Petrik-Hanke