Nach Sieg gegen die Bayern zum U17-Team

Für die U17-Mädels der ÖFB-Frauen-Akademie, darunter Ronja Leidler aus Jedenspeigen und Valentina Pötzl aus Eckartsau, standen zuletzt intensive Trainingswochen, unter anderem mit Spielen gegen die Frauen-Teams der Wiener Austria oder der SG FAC/Landhaus an. Den größten Erfolg fuhr man aber am Dienstag ein: Die U17 von Bayern München wurde mit 9:3 abgeschossen. Beide standen – als einzige Rookies wohlgemerkt – in der Startformation, während Leidler rechts hinten in der Dreierkette auflief, spielte Pötzl auf der Acht. „Mit dem hohen aggressiven Pressing kamen die Münchnerinnen überhaupt nicht zurecht, in der 60. Minute wurden beide nach einer starken Leistung ausgewechselt“, berichtete Pötzls Papa Christian.

Mit dabei war übrigens auch als Teil des Trainerteams Paul Griessel vom LAZ Weinviertel, der nach Anfrage von Frauen-Akademie-Leiter Peter Grechtshammer in den Sommermonaten bei Spielen und einzelnen Trainings aushalf. „Es war echt eine coole Erfahrung, hat wirklich Spaß gemacht“, erzählte Griessel.

Für Valentina Pötzl naht das Debüt im U17-Nationalteam

Für die beiden geht es dann gleich mit dem nächsten besonderen Spiel weiter, schließlich stehen sie im U17-Team-Kader fürs Doppel-Länderspiel in Finnland. Leidler war bereits beim letzten Lehrgang in Portugal dabei, Pötzl stand damals auf Abruf – nun naht für sie das Nationalteam-Debüt. Gleich sechs der zwanzig Kaderspielerinnen kommen diesmal aus Niederösterreich, auf der Abrufliste steht mit Torfrau Isabel Peterschelka aus Auersthal sogar noch eine dritte Bezirks-Kickerin.

Am Samstag heben die Mädels nach Finnland ab, nach mehreren Trainingseinheiten folgen zwei Spiele am Dienstag (13 Uhr) und Freitag (11 Uhr) in der Jari Litmanen-Arena in Eerikkilä, ehe am Freitagabend die Heimreise ansteht. Im September folgt in Lindabrunn der nächste Kurztrainingslehrgang, ehe am 10. Oktober die EM-Qualifikation in Deutschland startet.