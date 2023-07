Viola Park statt Wiener Neustadt

Nun ist's fix: Österreichs Frauen-Fußballnationalteam absolviert das erste Heimspiel in der neu eingeführten Woman's Nations League im Viola Park von Austria Wien - und nicht in Wr. Neustadt, bislang so etwas wie die Heimstätte der ÖFB-Ladies . Das Ziel gegen die Auswahl von Frankreich am 26. September (18.30 Uhr) ist ein neuer Rekord für ein Heimspiel der ÖFB-Frauen. Die bisherige Bestmarke liegt bei 3.600 Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Der ÖFB und der FK Austria Wien bekennen sich dazu, dass dieses Spiel ein absolutes Highlight im heimischen Frauenfußball darstellen soll. Gemeinsam werden wir mit aller Kraft daran arbeiten, dem Frauen-Nationalteam die bestmöglichen Rahmenbedingungen und den stärksten Support von den Rängen für dieses Spitzenspiel zu bieten", erklärt Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB-Wirtschaftsbetriebe.

Für die weiteren Heimspiele in der Liga A der Nations League gegen Norwegen und Portugal werden ebenfalls Bundesliga-Stadien - außerhalb von Wien - als Austragungsstätten angestrebt. In Frage käme da beispielsweise die St. Pöltner NV Arena.