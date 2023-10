Nationalteam kickt in St. Pölten

St. Pölten goes international! Im Rahmen der Kaderbekanntgabe hat der ÖFB den Austragungsort für das dritte Heimspiel der Nations League gegen Norwegen (präsentiert von VERBUND) bekanntgeben. Am 5. Dezember gastiert das Frauen-Nationalteam in der Niederösterreich Arenain St. Pölten. Die genaue Anstoßzeit steht noch nicht fest.

Heimatliche Gefühle

Über das „Comeback“ des Frauen-Nationalteams in NÖ-Gefilden freut sich auch Teamchefin Irene Fuhrmann. Schließlich hat die Gablitzerin nach wie vor ihr Büro in der NV-Arena, hat über viele Jahre in der ÖFB-Frauenakademie in St. Pölten gearbeitet. „Ich freue mich, dass wir nach sehr langer Zeit wieder einmal in St. Pölten zu Gast sind“, sagt Fuhrmann. „Es wäre richtig lässig, wenn wir im Oktober gute Ergebnisse erzielen, um dann im Dezember gegen Norwegen die Fans zu einem entscheidenden, letzten Gruppenspiel in die Niederösterreich Arena zu locken.“

Wenger und Kolb wieder dabei

Vorerst gilt der Fokus allerdings den beiden anstehenden Begegnungen mit Portugal. Für diese hat die Teamchefin am Montag den Kader bekanntgegeben. Die Ex-Neulengbacherin Lisa Kolb (SC Freiburg) und Claudia Wenger vom SKN St. Pölten stehen wieder zur Verfügung, bei der St. Christophenerin Julia Hickelsberger ist's für ein Comeback noch zu früh.

Kollektive Qualitäten

Gespielt wird in Altach (27. Oktober) und wenige Tage später auswärts im portugiesischen Povoa do Varzim. „Wir wissen, dass Portugal ein ähnlich starkes Kollektiv hat wie wir. Auch wenn unser letztes Duell schon einige Zeit zurückliegt wissen wir, dass es immer unangenehm ist, gegen sie zu spielen“, zeigt sich Fuhrmann aber auch überzeugt, dass die Portugiesinnen mit einer Topleistung absolut zu biegen sind.

Der Kader

TOR: KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/91)



ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/11/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/29/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/100/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/95/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/66/9)



MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/71/10), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/108/19), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/30/7), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/44/6), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/136/19), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/12/1), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/3/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/111/15)



ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/93/47), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/7/2), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/17/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/33/1), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/3/0)



Auf Abruf: BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), FUCHS Lainie (Pittsburgh Panthers/USA/0/0), GURTNER Andrea (LASK/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (SD Eibar/ESP/1/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), PLATTNER Maria (Wacker Innsbruck/10/4), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0)