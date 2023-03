Mikolajová bleibt den Wölfinnen treu

Die nächste Vertragsverlängerung ist unter Dach und Fach beim heimischen Liga-Dominator. Die 23-jährige Mária Mikolajová verlängerte vorzeitig bis 2024. Was nicht nur bei Tanja Schulte für Freude sorgt. „Wir wissen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem Mária Mikolajová den nächsten Schritt machen wird", sagt die Sportchefin des spusu SKN. "Dennoch sind beide Seiten - auch Mikolajovás langjähriger Berater Lubo Pavuk – davon überzeugt, dass ihre Entwicklung bei den SKN Frauen noch lange nicht abgeschlossen ist."

Fixe Größe in der Königsklasse

Die slowakische Nationalspielerin war "eine der Beständigsten in der Gruppenphase", unterstreicht Schulte: „Majka hat in diesen Spielen einen großen Schritt gemacht und war mit einem fulminanten Schuss Siegtorschützin beim ersten Sieg der Wölfinnen in der Gruppenphase gegen Slavia Prag. Wir sehen ihr größtes Entwicklungspotenzial noch in der Verbesserung der Führungsrolle auf dem Platz."

Die Sportchefin schätzt Mikolajovás Qualitäten: "Sie kann Spiele lenken, hat eine tolle Übersicht und Technik und ist zudem eine hervorragende Standardschützin. Nun muss sie diese Beständigkeit beibehalten und sich noch mehr zur Führungsspielerin entwickeln. Dann gehört sie zu einer der Top-Spielerinnen auf internationaler Ebene."

Auch Sportchefin Schulte bleibt

Wieder einmal waren die Bedingungen ein wichtiger Garant für die Verlängerung. „Der Verein hat in den letzten zwei Jahren eine professionelle Entwicklung genommen, vor der sich der SKN auch gegenüber Top-Vereinen nicht mehr verstecken muss. Immer wieder wird von den Spielerinnen, die ihren Vertrag beim SKN trotz anderer Möglichkeiten verlängern, als Hauptgrund das professionell arbeitende Trainerteam, die hervorragende medizinische Betreuung und die Möglichkeiten auf dem Sportgelände genannt“, freut sich Tanja Schulte. Die Sportliche Leiterin hat in diesen Tagen sogar doppelte Grund zur Freude! Neben dem Vertrag von Maria Mikolajová bleibt auch Schulte dem Verein erhalten und verlängerte um zwei weitere Jahre bei den spusu SKN Frauen.

"Ich freue mich, dass ich vom Verein das Vertrauen bekomme und bin sehr froh, weiterhin das Trikot der spusu SKN Frauen tragen zu dürfen", blickt Mikolajová nach vorne. "Das Umfeld in St. Pölten ist sehr professionell und bietet alle Möglichkeiten, sich zu verbessern. Ich werde weiter an mir arbeiten und möchte mit meiner Leistung das Vertrauen auf dem Platz zurückzahlen."

