"Super-Larry" zündet den Cup-Turbo

Die erste sportliche Reifeprüfung im neuen Jahr haben die Wienerwald-Girls mit Bravour bestanden. Der Cup zeigt, wohin Neulengbachs Reise gehen kann. Mit dem 1:0 gegen den Vizemeister fixierten die Ladies von Gerald Linshalm den Aufstieg ins Halbfinale, setzten vor dem ersten Duell in der Bundesliga-Rückrunde ein Ausrufezeichen. „Eine unglaubliche Partie, wenn man bedenkt, wie die vergangenen Wochen gelaufen sind“, spielt der Coach auf die Verletzungsserie an. Bis auf Livia Pertl kehrten jedoch alle Sorgenkinder zurück. Und die Truppe, die am Rasen stand, zerriss sich für den Erfolg – und wurde beflügelt von einer überragenden Keeperin.

Den Aufstieg festgehalten

„Larry, unsere Heldin!“ U19-Teamtorhüterin Larissa Rusek ließ sich nach dem Schlusspfiff in Graz feiern. Zu Recht. „Fünfmal hab ich geglaubt, dass der Ball schon drinnen ist. Aber Larry hat ihn doch gehalten“, schildert Resi Kittinger. Gemeinsam mit Goldtorschützin Laura Spinn avancierte der Sommer-Zugang fürs Tor zum Aufstiegsturbo. „Das war eine Partie, in der Larry zeigen konnte, was sie drauf hat“, strahlt Torfrautrainer Wolfgang Tissauer übers ganze Gesicht.

Offene Rechnung mit der Austria

Der Einzug ins Cup-Halbfinale verleiht jedenfalls Rückenwind für die Liga. „Eine Wahnsinnspartie, auf der wir aufbauen können“, ist Obmann Thomas Wirnsberger überzeugt. Nun wollen die Neulengbacherinnen eine offene Rechnung begleichen, sich in Wien für die unglückliche 0:1-Niederlage in der Hinrunde revanchieren. Warum es gegen die Austria – aktuell knapp hinter dem USV auf Platz fünf – besser laufen soll als in der Vergangenheit? „Das Team ist reifer als im Herbst. Das haben die Mädels in Graz gezeigt“, sagt Linshalm. „Wir gehen den eingeschlagenen Weg weiter, ernten jetzt die Früchte harter Arbeit in den vergangenen Monaten.“

Reiterer fällt aus

In vorderster Front agierte im Cup Aldijana Masinovic, „hängend“ Kristina Panakova, Neulengbachs beste Torschützin. Diese Konstellation könnte auch in Wien greifen. Denn aus dem erhofften Comeback von Jasmin Reiterer wird nichts. Die junge Stürmerin hat sich bereits in den ersten Akademie-Trainings nach ihrer Verletzung neuerlich eine Muskelblessur zugezogen. Sie konnte am Sonntag nicht mit dem U17-Nationalteam zur Qualifikationsrunde nach Slowenien reisen. Dort ist Neulengbach dennoch vertreten: Mit Jungkeeperin Vivien Grabenhofer und Torfrautrainer Wolfgang Tissauer.

Foto: NOEN

