Altenmarkt: „Wir machen weiter“

Den Rechenstift können die Altenmarkterinnen nun endgültig einpacken. Das 0:6 bei Vizemeister Sturm Graz besiegelt den Abstieg. Fix ist nun bei den Triestingtalerinnen: „Wir machen weiter in der 2. Liga, möchten so schnell wie möglich wieder oben anklopfen“, formuliert Trainerin Natascha Celouch die Ziele. Dafür müssen erst einmal die Personalien geklärt werden. Eine weitere Torfrau muss kommen, weil sich Lucia El-Dahaibiova einer Operation unterziehen muss und länger ausfällt. Gespräche mit möglichen Zugängen laufen. Interessierte Spielerinnen können sich gerne unter 0664/5007579 melden.

Zuvor gilt es aber, sich „anständig aus der Bundesliga zu verabschieden“, blickt Celouch auf die Heimpartie gegen Wacker Innsbruck. Die nun nicht mehr Abstiegsshowdown ist, sondern bloß „Frage der Ehre“. Die Triestingtalerinnen brennen darauf, am Sonntag (11 Uhr) den ersten Treffer vor eigenem Publikum in dieser Saison zu erzielen. Oder noch mehr: „Es wäre ein super Abschluss, wenn sich die Mädels mit einem Sieg belohnen könnten.“ In Graz klappte es recht gut, solange sich der SKV rein auf die Defensive konzentrieren konnte. Mit dem Rückstand musste Plan B her: „Wir mussten riskieren, haben völlig die Ordnung verloren.“ Binnen drei Minuten kassierte Altenmarkt drei Gegentore. Ein bitteres Spiegelbild der Abstiegssaison.