Das erste Stück zum Double-Glück

Im Frühjahr 2012 zuletzt im Cup verloren, 46 Pokalpartien am Stück gewonnen, neun Trophäen hintereinander im Schrank – eindrucksvolle Zahlen. Und noch eindrucksvollere Leistungen der SKN-Ladies, die mit einem 3:1 gegen die SPG Altach am Feiertag die perfekte Serie fortgesetzt haben. „Das war schon ein sehr reifer Auftritt“, stellt Trainer Liese Brancao fest. Auch wenn der SKN „in der zweiten Hälfte nicht mehr so Abschlüssen kommen ist, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Schwamm drüber! Dank eines Doppelpacks von Sarah Mattner durften die Wölfinnen den Pokal in die Höhe stemmen. „Ich freu‘ mich riesig, dass wir den Cup gewonnen haben – und natürlich auch über meine Tore“, strahlt die 19-Jährige Matchwinnerin, die im Winter von der Vienna kam und auf Anhieb eingeschlagen hat. Ihr Speed war für die Altacherinnen nicht zu verteidigen. Mattner hat auch schon die St. Pöltner DNA verinnerlicht. Die da heißt: Nach dem Erfolg ist vor der nächsten Herausforderung. „Ich möchte mit dem SKN den Titel holen, wieder in die Champions League.“

Noch fünf Runden, drei dicke Brocken

Ein Ziel, das natürlich auch Erfolgscoach Liese Brancao am Zettel hat. Aber: „Erst einmal müssen wir die Meisterschaft gewinnen. Das wird schwer genug. Fünf Runden haben wir noch zu spielen, drei davon gegen ganz schwierige Gegner.“ Im Rahmen eines Doppelevents - gemeinsam mit den SKN-Männern - kommt mit Kleinmünchen allerdings am Sonntag (12.30 Uhr) ein Team aus der unteren Tabellenhälfte in die NV Arena.

Wenigstens einen Tag frei gab‘s für die Wölfinnen nach dem Cup-Erfolg. „Ein bisschen feiern muss schon sein“, grinst die Brasilianerin. Auch wenn man den Pokal schon so oft in Händen gehalten hat wie Kapitänin Jasmin Eder, „ist das jedes Mal ein unbeschreibliches Gefühl. Solche Momente machen alles wett, was wir im Laufe des Jahres auf uns nehmen.“ Der Erfolgshunger ist längst nicht gestillt.

Ein Abschied im Sommer

Auch Stefanie Enzinger wird natürlich noch Gas geben. Als Joker kam die ehemalige ÖFB-Teamstürmerin auch im Pokal zum Einsatz. Nun biegt die 32-Jährige auf die Zielgerade ihrer Karriere. Im Sommer wird die 32-Jährige aus Mittersil ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen. Seit 2017 war Enzinger ein Fixpunkt bei den Wölfinnen.