Keeperin Kandlhofer wird Wölfin

Die St. Pöltnerinnen fixieren die nächste Sommerverpflichtung - und wieder wurde man in Favoriten fündig. Mit der 17-jährigen Amelie Kandlhofer wechselt eines der größten Torhüterinnen-Talente Österreichs in die NÖ-Landeshauptstadt! Die gebürtige Wienerin wurde mit 13 Jahren in der Austria Akademie aufgenommen, durchlief in der Folge bei den Veilchen sämtliche Nachwuchsstationen und war zuletzt sogar im Bundesligateam aktiv. Unter anderem stand Kandlhofer, die Keeper wie ter Stegen, Buffon oder David de Gea zu ihren Vorbildern zählt, in den letzten beiden Pflichtspielen der Wiener Austria gegen St. Pölten zwischen den Pfosten.

Oberschlick lässt Kontakte spielen

"Amelie ist ehrgeizig und auch technisch sehr versiert", streut ihr SKN-Jungwölfinnen-Co Walter Oberschlick Rosen, der sie aus gemeinsamen Zeiten in Wien-Favoriten bestens kennt. "Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben und Herausforderungen beim spusu SKN. Zudem freue ich mich darauf, unter solch professionellen Bedingungen zu arbeiten und von erfahrenen Spielerinnen zu lernen, um meinem Traum ein Stück näher zu kommen", blickt die Torhüterin freudig voraus.