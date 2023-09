„Perfekte Tage “ für Island-Duelle nötig

Während's in der Liga wie am Schnürchen läuft (6:0 am Sonntag in Innsbruck) und sich die Nationalspielerinnen wie Jenny Klein (Nations League in Norwegen und am Dienstag in Wien gegen Frankreich) für eine Woche in alle Winde zerstreuen, liegt der Klub im Champions-League-Fieber. Denn nun kennen die Wölfinnen ihren Gegner am Weg in die Königsklasse.

Vierzehnfacher Meister wartet

Kein ganz großer Name wie Ajax Amsterdam ist's geworden, aber doch ein harter Brocken: Nämlich Valur, der isländische Meister aus der Hauptstadt Reykjavik. Das hat die Auslosung am Freitagmittag in Nyon ergeben. Die „Wikingerinnen“ – übrigens 14facher Meister auf der Insel – sind die letzte Hürde, die sich vor den St. Pöltnerinnen aufbaut. „Wir werden unser Bestes geben, nehmen die Challenge an“, versichert Kapitänin Jennifer Klein. Wie schon im Vorjahr ist der Einzug in die - auch finanziell lukrative - Gruppenphase der Women's Champions League das erklärte Ziel der Wölfinnen. Im Vorjahr hatte man sich gegen KuPS aus Finnland durchgesetzt.

St. Pöltner Fans als entscheidender Faktor

Valur bezwang in der ersten Runde Vllaznia aus Albanien (im Vorjahr in der Gruppenphase) und den türkischen Vertreter Fomget Genclik jeweils mit 2:1.

Gespielt wird am 10./11. Oktober zuerst auswärts in Island, das Retourspiel findet voraussichtlich am 18. Oktober in der NV Arena statt. Trainerin Liese Brancao nimmt's wie es kommt. Schließlich hatte die Brasilianerin schon im Vorfeld auf die Frage nach einem Wunschgegner abgewunken: „Die Qualität in unserer Mannschaft ist sehr hoch! Wir wissen, dass wir das Zeug haben, um wieder in die Gruppenphasse einzuziehen.“

Allerdings schätzt sie Valur als sehr stark ein. „Ein großer Name im Frauenfußball. Sie sind zu favorisieren. Wir werden zwei perfekte Tage brauchen, um sie zu knacken“, sagt die Brasilianerin. Präsident Wilfried Schmaus geht von einem engen Duell „auf Augenhöhe“ aus. Reisetechnisch hätte es angenehmer kommen können: „Hoffentlich gibt's einen Direktflug...“

Kapitänin Jenny Klein freut sich „auf's Spiel gegen Valur. Teams aus Island agieren immer körperlich stark. Darauf müssen wir uns einstellen. Es wird ein harter Kampf.“ Den sich auch Torfrau Carina Schlüter erwartet. „Valur ist ein schwieriger Gegner“, sagt die Deutsche. Aber: „Wir spielen die zweite Partie daheim in St. Pölten, können auf die Unterstützung unserer Fans setzen.“