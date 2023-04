St. Pöltnerinnen verlängern mit Trio

Werbung

Die Erfolgstruppe bleibt zusammen. Mit praktisch unverändertem Kadergerüst werden die Wölfinnen in die kommende Saison gehen. Drei weitere Spielerinnen haben jetzt bei Österreichs Nummer eins verlängert.

Diana Lemešová: Für die slowakische Teamspielerin ist St. Pölten bereits die vierte Station im österreichischen Frauenfussball. Ebenso wie auch in Altenmarkt, Innsbruck oder bei der Wiener Austria entwickelte sich die 22-jährige schnell zur Stammspielerin – stand in der Bundesliga heuer bereits neunmal in der Startelf und war auch bei den Auftritten in der Königinnenklasse ein unverzichtbarer Teil des Erfolgsteams. Diana fühlt sich in St. Pölten derart wohl, dass sie ihre Vertrag bis 2024 frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängerte.

"Ich freue mich riesig, weiterhin Teil des besten Vereins Österreichs sein zu dürfen“, betont die Slowakin. „Von Beginn weg fühle ich mich in St. Pölten sehr wohl, daher musste ich bezüglich einer frühzeitigen Vertragsverlängerung nicht lange überlegen. Dieses Team ist einzigartig und es macht großen Spaß, eine Wölfin zu sein!"

Diana Lemesova entwickelte sich zur Stammspielerin bei den Wölfinnen Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Melanie Brunnthaler: Die quirlige Angreiferin ist eine der dienstältesten Wölfinnen im Kader der spusu SKN Frauen. Seit 2015 ist Melanie Brunnthaler in St. Pölten aktiv, wurde in dieser Zeit auch ins Nachwuchs-Nationalteam sowie in den A-Teamkader Österreichs einberufen. Lediglich für zwei Jahre kickte sie bei der Wiener Austria, sonst ist ihr Weg im Frauenfußball eng mit jenem des SKN verbunden. Alle Fans der Offensivspielerin können diese auch in der kommenden Saison im SKN-Trikot bestaunen, Brunnthaler verlängerte ihren Vertrag bis 2024.

„Das letzte Jahr war ein sehr erfolgreiches für den gesamten Verein! Mit dem Einzug in die Gruppenphase der UEFA Women´s Champions League haben wir gemeinsam ein Ziel erreicht, auf das wir jahrelang hingerarbeitet haben“, erklärt die Bruckerin. „Dieser Weg hat uns natürlich innerhalb des Teams noch mehr zusammengeschweißt, weshalb es mich freut, auch im kommenden Jahr Teil dieses Teams zu sein!“

Melissa Abiral: Seit 2017 steht die Torhüterin beim SKN unter Vertrag, feierte mit den Wölfinnen bislang vier Meisterschaften und drei Pokaltitel. Und war im Septemter 2019 Teil jenes SKN-Teams, das in Enschede den ersten Sieg des Vereins in der UEFA Women´s Champions League einfuhr. Eine Erfolgsgeschichte, die auch im kommenden Jahr fortgeführt werden soll, Melissa Abiral verlängerte ihren Vertrag bis 2024. „Ich freue mich weiterhin Teil der spusu SKN Familie sein zu dürfen“, unterstreicht die erfahrene Keeperin.