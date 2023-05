Weste der Wölfinnen bleibt blütenweiß

Eine Woche vor dem Schlagerspiel gegen den SK Sturm stand für die St. Pöltnerinnen eine (vermeintliche) Pflichtaufgabe am Programm. Und die erledigten die SKN-Ladies in gewohnter Manier. Claudia Wenger vertrat die angeschlagene Leonarda Balog in der Innenverteidigung. Offensiv waren die Niederösterreicherinnen gleich hellwach - freilich hatte Julia Zangerl im Linzer Tor etwas gegen eine frühzeitige Entscheidung.

Chancen fast am laufenden Band

Nach vier Minuten wurde Jasmin Eder mit einem Heber über's Tor erstmals vorstellig. Stefanie Enzinger, die mit Meli Brunnthaler und Mateja Zver das St. Pöltner Offensivgespann bildete, verzog von der rechten Seite und rollte wenig später nach Schumacher-Zuspiel die Kugel in die Arme der Gästekeeperin. Auch ein 20-Meter-Schuss von Lissy Meyer war bei Zangerl gut aufgehoben.

Befreiungsschlag vom Punkt

Erst per Elfer war das Bollwerk zu knacken. Nach Foul von Elisa Vorhauer an Valentina Mädl trat Jenny Klein zum Penalty an, versenkte bombensicher. Die Gäste blieben recht ambitioniert, verzeichneten auch ein paar gute Pressingmomente. Dominant waren aber weiterhin die Wölfinnen. Brunnthaler wurde von rechts am Fünfer von Enzinger angespielt, Zangerl rettete per Fußabwehr. Kurz nach der Pause holte „Brunni“ ihr Tor nach. Jungstar Mädl setzte den Schlusspunkt.

Tiroler Top-Überraschung

Eine Sensation für die Blau-Weißen war in der NV Arena letztlich außer Reichweite. Für die sorgte aber Wacker Innsbruck. Die Tirolerinnen trafen zweimal in der Nachspielzeit, drehten das Spiel gegen den haushohen Favoriten Austria Wien (2:1) - und reichten die rote Laterne an Altenmarkt weiter. Wackers Siegestor fiel in Minute 94. Die Triestingtalerinnen brauchen jetzt einen Sieg im direkten Duell, um den Klassenerhalt zu schaffen. Ein Showdown in der allerletzten Runde zeichnet sich ab.

Statistik

spusu SKN St. Pölten Frauen - SPG UNION Kleinmünchen / FC Blau-Weiß Linz 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (34., Elfmeter) Klein, 2:0 (47.) Brunnthaler, 3:0 (72.) Mädl

Karten: Reikersdorfer (55., Gelbe Karte Foul), Sisic (62., Gelbe Karte Unsportl.)

spusu SKN St. Pölten Frauen: Schlüter; Wenger, Klein, Enzinger (65. Mikolajova), Lemesova, Schumacher, Meyer (77. Johanning), Eder (65. Mattner), Mädl, Zver (85. Falkensteiner), Brunnthaler

SPG UNION Kleinmünchen / FC Blau-Weiß Linz: Zangerl; Reikersdorfer, Sisic, Vorhauer, Schimm (65. Holzinger), Meßthaler (74. Vilding), Drescher, Sterrer, Zeilinger (65. Grünberger), Rauch, Fuchs Julia (85. Sommer)

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Marina Zechner