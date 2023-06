SKN St. Pölten Frauen Nach dem Derby gibt's das nächste Busserl

Diana Lemesova (l.) und Rita Schumacher werden mit den Wölfinnen am Sonntagabend das Double ordentlich feiern. Foto: Gerhard Breitschopf

D ie St. Pöltnerinnen fahren siebentes Double in Folge ein. Am Sonntag wird in der NV Arena nach dem NÖ-Derby gegen Neulengbach groß gefeiert - und natürlich das obligatorische „Busserl“ für die Meistertrophäe.

Der Umfaller im Rohrbacher Ausweichquartier blieb ohne Folgen. Die SKN-Ladies gaben auf das 0:1 gegen Altach die passende Antwort, drehten in Innsbruck nach der Pause so richtig auf und fuhren einen 6:0-Erfolg ein. Damit machten die Wölfinnen das siebente Double, die achte Meisterschaft in Folge perfekt. „Das war bislang der schwerste Titel“, atmet Trainerin Liese Brancao durch. Wie in den vergangenen Jahren steht St. Pölten ganz oben im heimischen Frauenfußball. Und das wird nun im „gewohnten Revier“, also der NV Arena, gefeiert. Anpfiff zum NÖ-Duell gegen Neulengbach: Sonntag, 16.30 Uhr. Die Weichen gestellt Schon zuvor haben die SKN-Verantwortlichen drei Vertragsverlängerungen fixiert. Routinier Isabelle Meyer bleibt dem Klub ebenso wie die zur Zeit am Knie verletzte Adina Hamidovic eine weitere Spielzeit erhalten, Torfrau Natalia Piatek hat sogar bis Sommer 2025 unterschrieben. Die Polin wird sich mit Carina Schlüter ums Einserleiberl matchen. Klar ist nun auch, wer nach dem Abschied von Oliver Nocella künftig die Future-League-Talente betreuen wird. Daniel Bayer (39. zuvor beim SC Mautern und den Zwentendorfer Ladies tätig) übernimmt, Jürgen Mayer (zuletzt in Bischofstetten) wird sich um den St. Pöltner Torfrauennachwuchs kümmern. So gut wie fix sein dürfte die Verpflichtung von U19-Nationalspielerin Chiara D'Angelo. Offiziell gemacht wird der Transfer der Neulengbacherin wohl erst nach dem direkten Duell am Sonntag.