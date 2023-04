Wölfin Fuchs wird ein Panther

Werbung

Von der Vienna über den SKN in die USA! Nach nur einer Saison wird Lainie Fuchs den SKN St. Pölten im Sommer wieder verlassen. Die U19-Nationalspielerin zieht‘s in die USA. Sie hat einen der begehrten Studienplätze an der University of Pittsburgh erhalten und wird dort für die Panthers kicken.

Die Außenverteidigerin führte als Kapitänin das U19-Nationalteam zur EM-Endrunde und stand auch schon im Aufgebot des A-Teams von Irene Fuhrmann.