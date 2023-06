So feiern Österreichs Fußball-Queens

Meistertitel Nummer acht stand ja schon seit vergangener Woche fest. Der Partylaune in der NV Arena tat das keinen Abbruch. Nach dem Schlusspfiff gegen Neulengbach wurde flugs die Bühne aufgebaut - und dann konnten Jasmin Eder & Co endlich die Meisterschale in Empfang nehmen. Für die langjährige Kapitänin wie auch für Angreiferin Stefanie Enzinger fiel der Abend doppelt emotional aus - das erfahrene Duo beendet im Sommer die Fußballkarriere. Einmal noch feiern, einmal noch „knackfrische“ Meistermedaille knabbern...

Die rot-weiß-rote Nummer eins

Auch für Lainie Fuchs schwang Wehmut mit. Die Außenverteidigerin verlässt den SKN nach einem Jahr in Richtung USA - freilich mit Meistertitel und Cup-Krone im Gepäck. Die St. Pöltnerinnen bleiben das Maß aller Dinge in Österreich - dazu gratulierten u.a. ÖFB-Präsident Hans Gartner und St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler.

Mit einem eindrucksvollen Torverhältnis von 90:10 und acht Zähler Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz schafften die Wölfinnen heuer souverän die Titelverteidigung, konnten - mit dem Einzug in die Gruppenphase der Women's Champions League - auch international ihre Duftmarke hinterlassen. Das macht Gusto auf mehr in der Saison 2023/24.