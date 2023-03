Neulengbachs Stockerlträume sind geplatzt

Drei weitere Sorgenkinder, ein vergebener Elfer und null Punkte: Nach der 0:1-Niederlage bei der Wiener Austria war Trainer Gerald Linshalm bedient. „Die bitterste Niederlage seit ich hier bin“, seufzt der Coach. „Weil‘s eine entscheidende Partie war im Kampf um die vorderen Plätze.“ Die Top Drei wird man jetzt nur mehr schwer angreifen können. Wobei auch die Verletzungen eine Rolle spielen.

Woche für Woche muss das Trainerteam improvisieren. „Momentan regnet‘s uns bei den Verletzungen richtig rein“, stellt Sportchef Mario Graf fest. „Für eine sogenannte Rumpftruppe haben sich die Spielerinnen gut verkauft. Nach dieser Niederlage geht die Welt nicht unter.“

Die Personalprobleme

Magdalena Rukavina: Wieder ein Ausfall in der Mittelfeldzentrale – in Abwesenheit von Bauer & Co hat die Kärntnerin auf Anhieb den Dirigentenstab übernommen. Doch nun der Rückschlag: „Maggy“ muss mit Verdacht auf einen Meniskuseinriss wohl mehrere Wochen pausieren. Endgültige Klarheit soll eine MR-Untersuchung bringen.

Sophie Grafl: Über den Winter hatte sich die Ex-Altenmarkterin nach langer Leidenszeit herangekämpft. In der Außenverteidigung lieferte die 20-Jährige starke Partien. Bei der Austria folgte der Schock: Kurz vor der Pause meldete sich wieder das lädierte Knie. Ans Weiterspielen war nicht zu denken. Auch Grafl muss beim Kniespezialisten vorstellig werden…

Sandra Mayrhofer: Wenige Stunden vor dem Anpfiff in Wien-Favoriten musste „Moarli“ w.o. geben. Ein Fieberschub machte einen Einsatz unmöglich. Gegen Bergheim sollte Mayrhofer aber wieder dabei sein dürfen, in Wien übernahm Elisabeth Brandl die Kapitänsschleife.

Bei all den Hiobsbotschaften gibt‘s auch positive Entwicklungen: Winterzugang Jasmin Dewein bekam von den Ärzten grünes Licht, debütierte am Samstag im Kasten der Juniors. Nicole Bauer (Rückenprobleme) kann schon leicht trainieren: „Wann ich wieder spielen kann, ist noch offen. Ich möchte mir Zeit nehmen, um richtig fit zu werden.“

