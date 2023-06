Achterbergs Adieu

Seine Stimme kennt wohl jeder Fußballfreund im Wienerwald. Schon in Altlengbach zeichnete Alexander Achterberg als Platzsprecher verantwortlich. Im Jahr 1994 stieß er nach Neulengbach. „Damals waren wir in der Oberliga West“, erinnert sich Achterberg zurück. „Meister wurden wir 1996 und 2006, schafften jeweils den Aufstieg in die 2. Landesliga.“

Dem Frauenteam war Achterberg bereits in Altlengbach verbunden, begleitete auch nach der Übersiedlung nach Neulengbach den Aufstieg. Vom ersten Bundesligajahr (1997/98) bis zu Österreichs Nummer eins in der Ära von Bruno Mangl. „Die 12 Meistertitel ab der Saison 2003 und die zehn Cuptitel sind bereits legendär“, blickt Achterberg auf eine „wunderschöne Zeit“ zurück. Die nun zu Ende geht. Im Sommer hört Achterberg auf.