Nächster Tiefschlag: Neue Ziele müssen her

380 mühsame Minuten: Die längste Auswärtsreise der Saison war auch die schmerzhafteste. Bei der Heimfahrt in der Wienerwald kreisten alle Gedanken um die „Doppel-Null“ mit dem A-Team und den Juniors. Und vor allem über die Art und Weise, wie dieses 1:2 beim (Ex)-Tabellenführer zustande kam. Nämlich: „Extrem bitter. Weil wir alles umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben“, wie Trainer Lukas Noga konstatiert. Nach Greta Banfis Blitztor (4. Spielminute) und einer ansprechenden Leistung steht Neulengbach wieder ohne Zählbares da. „Das tut verdammt weh“, ergänzt Sportchef Mario Graf. Und macht drei Knackpunkte aus, warum es nicht gelang, sich im Ländle den verdienten Lohn abzuholen.

Was für Ärger beim USV sorgt

Fatale Entscheidungen moniert Graf beim Schirigespann: „Ganz schwach. So aufregen musste ich mich schon lange nicht.“ Beim Elfer zum 1:1 berührte Torfrau Larissa Rusek klar den Ball und erst dann Altach-Stürmerin Linda Natter. Und: Eine Gelbe für Evelin Kurz nach einem normalen Pressball („das war sicher kein Foul“) sollte in Hälfte zwei schlimme Auswirkungen haben. Nämlich die Ampelkarte nach Gelb für ein Foul in Minute 73. 25 Minuten musste Neulengbach in Unterzahl auskommen und dem laufintensiven Spiel Tribut zollen. Und: Kurz fehlt jetzt gegen die Austria.

Keine Rote für Altach: Als Schlüsselszene schlechthin wertet Graf allerdings ein nicht geahndetes Trikotvergehen gegen Greta Banfi keine 60 Sekunden zuvor. Francesca Calo zerrt heftig am Leiberl, die junge Ungarin lief weiter und hämmerte die Kugel an die Latte. „Ein klarer Ausschluss: Calo war die letzte Frau, das Zerren am Trikot eindeutig“, giftet sich Graf.

Freistoß-Fauxpas: Aus einer Standardsituation fiel der Altacher (Elfer-)Ausgleich, aus einem Standard auch das 2:1. Nämlich aus einem Freistoß, den Sabrina Horvat an der Mauer vorbei zirkelte. Für die Deutschland-Legionärin war's der erste Doppelpack ihrer Karriere – unter Mithilfe der Gäste. „Ich hab gesehen, dass die Mauer einen Tick zu weit links stand und damit ein Türchen offen war für mich.“ Für Neulengbach hat sich eine Tür geschlossen. Der Weg nach oben – vor der Saison hatte man auf einen Top-Drei-Platz gehofft – ist vorerst kein Thema mehr. „Das haben wir ad acta gelegt. Wir sind hinten dabei, wollen so schnell wie möglich von dort wieder wegkommen“, sagt Graf.

Die Leistung im Ländle kann er der Truppe jedenfalls nicht vorwerfen: Der USV presste konsequent, Elisa Pfattner spulte ein enormes Programm ab, Jasmin Reiterer mauserte sich bei ihrem Herbstelf-Debüt in der Startformation zur „sehr positiven Überraschung“. Der Sportchef: „Mental ist so eine Niederlage nicht leicht wegzustecken. Wir glauben ans Team, müssen die Mädels jetzt wieder aufbauen. Und dann ist gegen die Austria sicher etwas drinnen. Mit einer Leistung wie in Altach können wir jedem Gegner wehtun.“