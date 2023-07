Linshalm: „Näher an den Topteams dran“

So früh wie kein anderer Frauen-Bundesligist ist Neulengbach eingestiegen. Seit zwei Wochen wird trainiert. Was steckt hinter dem Frühstart?

Gerald Linshalm: Wir haben doch einige neue Spielerinnen dazubekommen. Die Urlaubsthematik spielt natürlich auch eine Rolle. Wir wollen vor dem Start ausreichend viele fußballerische Einheiten unterbringen, unsere Spielweise festigen und Details adaptieren.

Der Ausverkauf im Sommer ist ausgeblieben, viele Leistungsträgerinnen wie Weiss und Panakova konnten gehalten werden. Sehen Sie heuer dennoch einen Umbruch?

Linshalm: Eine gewisse Adaption spielt mit, ja. Wir haben jetzt nur mehr vier Spielerinnen aus der ÖFB-Frauenakademie, haben damit den Stamm regelmäßig beim Training dabei. Um Ideen zu entwickeln, zählt die gemeinsame Zeit am Platz. Die Abgänge konnten wir mit Jungen kompensieren, Evelin (Kurz, Anm.) und Elisa (Pfattner, Anm.) bringen trotz ihrer Jugend einiges an Erfahrung mit. Am Ende sind wir wiederum sehr jung. Nici Bauer ist mit ihren 27 Jahren schon die Älteste, ohne sie haben wir einen U20-Schnitt.

Könnte das Team zu jung sein, um in der Tabelle den nächsten Schritt nach oben zu machen?

Linshalm: Nein. Die Mädels haben vergangene Saison dazu gelernt und sich zu gefestigten Bundesligaspielerinnen entwickelt – wie etwa Larri Rusek, die in ihrer ersten Spielzeit bei den Erwachsenen zu einer starken Torfrau gereift ist. Individuell und als Team haben wir uns unheimlich gut weiterentwickelt.

Welche Rolle spielen die Neuzugänge im Mannschaftsgefüge?

Linshalm: Evelin Kurz bringt eine gewisse Routine mit, ist ein Typ von Spielerin, die wir so bisher nicht im Kader hatten. Evelin steht für Siegermentalität. Greta Banfi ist für ihre 16 Jahre schon sehr reif, hat fußballerisch gute Anlagen. Elisa Pfattner kann links alles spielen, auch im Zentrum oder im Sturm eingesetzt werden. Auch die ganz Jungen präsentieren sich gut.

Mit welcher Zielsetzung geht der USV in die neue Saison?

Linshalm: Wir möchten den eingeschlagenen Weg weitergehen, näher an die Topteams heranrücken. Man darf nicht vergessen: Wir sind der einzige Bundesligist ohne Profi-Background bei den Männern. Wichtig ist mir auch, die einzelnen Spielerinnen besser zu machen. Wenn Toptalente zu uns kommen, ist das eine Bestätigung für unsere Arbeit. Chiara D'Angelo und Dilan Taskin haben über Neulengbach den Sprung zum Profi geschafft. Eine bessere Werbung für Neulengbach gibt's nicht.

Mit Elisa Pfattner und Greta Banfi kamen im Sommer zwei Perspektivkräfte auf Leihbasis. Was halten Sie als Trainer vom Leihmodell, könnte das für den USV ein Zukunftskonzept werden?

Linshalm: An meiner Arbeit als Trainer ändert sich nichts. Der Fußbal ist ohnehin kurzlebig. Wenn eine Spielerin ein überragendes Jahr abliefert, ist sie für uns nicht zu halten – so ehrlich muss man sein. Idealerweise möchte ein Trainer natürlich langfristig arbeiten. Aber das geht nicht immer. Die Konstellation mit Leihspielerinnen kann für beide Seiten interessant sein, gerade für uns – wenn es gelingt, Spielerinnen nach Neulengbach zu holen, die ansonsten außer Reichweite wären.

Vier Neulengbacherinnen sind bei der U19-EM-Einsatz. Das macht die Vorbereitung nicht einfacher...

Linshalm: Je nach den Spielzeiten werden wir individuell besprechen, wann sie bei uns einsteigen können. Die EM ist für unsere Girls eine einmalige Sache, die Regenerationsphase müssen wir entsprechend abstimmen. Spätestens übernächste Woche werden wir dann komplett sein.

Vor einem Jahr haben Sie sich entschieden, erstmals als Cheftrainer in den Frauenbereich zu wechseln. Wie fällt das Fazit aus?

Linshalm: Im Nachhinein hat es sich bestätigt, dass es der richtige Schritt war. Gemeinsam mit dem Trainerstab hab ich mich weiterentwickeln können. Im Sommer hatte ich Optionen im Männerbereich. Aber beim USV passt's für mich, ich weiß, was ich an Neulengbach habe.