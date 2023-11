Nach Schieder-Schock drängt die Transferfrage

Schön langsam wird's Zeit für die Winterpause. Dreimal müssen die Neulengbacherinnen noch lang (zweimal in der Liga, einmal im Cup). Mit einem ausgedünnten Aufgebot, bei dem sich die Qual der Wahl in Grenzen hält. Das liegt an der wachsenden Verletztenliste.

Die Befürchtungen nach der Sturm-Partie haben sich bewahrheitet: Natalie Schieder, die ohne „Feindeinwirkung“ umgeknickt war, hat sich das Kreuzband gerissen. Eine Operation war notwendig — und die „ist gut verlaufen, es geht schon ein bisschen besser“, sagt die 25-Jährige, die sich in den letzten Wochen immer wieder ans A-Team herangekämpft und zweimal Evelin Kurz in der Startformation vertreteten hat. Die Saison 2023/24 ist gelaufen. „Wir werden Nati natürlich bei der Reha unterstützen“, erklärt Sportchef Mario Graf. „Leider fehlt damit eine weitere Spielerin, die du jederzeit in der Bundesliga bringen kannst.“

So laufen die Planungen für den Winter

Das macht die Transferfrage im Wienerwald noch einmal einen Tick drängender. „Diese Woche setzen wir uns mit dem Trainerteam zusammen, da gibt's noch einige Fragezeichen von denen es abhängt, wie viel wir im Winter machen müssen“, schildert Graf. Allen voran Ungewissheit bei den Langzeitverletzten Ines Sarac, Magdalena Rukavina, Hannah Kunschert und Sophie Grafl. „Wir müssen davon ausgehen, dass nicht alle vier schon zum Vorbereitungsstart voll einsteigen können.“

Neben einer dritten Torfrau könnten also im Winter noch ein, zwei Feldspielerinnen im Wienerwald landen. Zudem bemüht sich Graf frühzeitig um Vertragsverlängerungen, ist sich aber auch bewusst: „Es wird immer schwieriger für uns in Neulengbach, mit den Großklubs und ihrem Profiumfeld mithalten zu können. Da müssen wir kreativ sein.“

Finale startet in Linz

Zuvor gilt's noch das Herbstfinale zu bestehen. Los geht's am Samstag mit einer Auswärtsfahrt nach Oberösterreich zum Tabellennachbarn. Seit sieben Begegnungen sind die Linzerinnen gegen Neulengbach ohne Torerfolg. Heuer ist Blau-Weiß allerdings vorm Kasten effizienter als der USV. Der zuletzt das 0:1 gegen Sturm aufgearbeitet hat. „Wir haben keine echte Chance herausgespielt, haben ihnen das Mittelfeld offen gelassen“, beschreibt Kapitänin Sandra Mayrhofer die Kräfteverhältnisse. Evelin Kurz kehrt nach ihrer Sperre zurück, dafür ist Außenverteidigerin Daniela Kittel (Außenband im Sprunggelenk) angeschlagen. Graf warnt vor den Linzerinnen: „Die sind gut drauf, haben sowohl gegen Sturm als auch gegen St. Pölten nur 0:2 verloren.“