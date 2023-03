Neulengbach fährt Arbeitssieg ein

Einen Start aus dem Bilderbuch legten die Neulengbacherinnen hin - dank eines guten Zuspiels von Lilly Brandl in die Tiefe, Chiara D'Angelo schaltete auf links in den sechsten Gang und zog von der Seite ab. Halb Heber, halb abgerissene Flanke - aber letztlich egal, weil die Kugel im Netz zappelte (2.). Aus dem frühen 1:0 konnte der USV aber kein Kapital schlagen. Bergheim trat gut organisiert auf, ging robust in die Zweikampf. Und so kamen die Niederösterreicherinnen nicht dazu, ihr gewohntes Spiel aufzuziehen.

Bergheim-Girls als giftige Gegnerinnen

Wenn die Gäste früh störten, schlichen sich doch einige Fehler bei den Heimischen ein - wohl auch den Ausfällen und den dadurch bedingten Umstellungen geschuldet. "Bergheim hat die Sache gut gemacht, das muss man anerkennen. Bei uns waren ein paar Unsicherheiten dabei. Aber es zählen die drei Punkte und die haben wir geholt", sagt Neulengbachs Trainer Gerald Linshalm. "Und das ohne groß in Bedrängnis zu geraten." Brenzlig wurde es vor der Pause nur, als Lisa Marie Bauer aus schwierigem Winkel verzog, Laura Talwieser mit einem Schuss von der Strafraumgrenze USV-Torfrau Larissa Rusek ein wenig Beschäftigung verschaffte.

Masinovic mit der Entscheidung

Die Salzburgerinnen spielten in der zweiten Hälfte mit dem Wind im Rücken. Gefährlich wurde es aber nur bei einem Distanzschuss, den Rusek gut entschärfte. Kristina Panakova, die schon vor Seitenwechsel am Fünfer abgeblockt wurde, vergab einen weiteren Hochkaräter. Und so blieb's bis zum Schluss spannend. Für Nervenberuhigung sorgte schließlich Aldijana Masinovic. Tatjana Weiss spielte steil auf die Solospitze, die Gästekeeperin Michaela Fischer im Eins-gegen-Eins bezwang.

Neulengbach schiebt sich mit dem "Pflichtsieg" gegen die Bergheimerinnen wieder nach vor Platz vier, kann die Wiener Austria überholen.

SoccerCoin USV Neulengbach - FC Bergheim 2:0 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Neulengbach, 120 Zuseher, SR Mark Ludvigh

Tore:

1:0 Chiara Anna D'Angelo (2.)

2:0 Aldijana Masinovic (86.)

SoccerCoin USV Neulengbach: L. Rusek - L. Pertl (78. N. Schieder) - K. Panakova - A. Masinovic (89. T. Kittinger) - C. D'Angelo, L. Spinn, D. Kittel, E. Brandl, T. Weiss - A. Holl, L. Barabas (89. A. Schönbauer); J. Dewein, A. Masinovic, V. Filsner, S. Kuba

Trainer: Gerald Linshalm

FC Bergheim: M. Fischer - C. Gragger - L. Talwieser, C. Rados (74. B. Neubauer) - S. Sturm - S. Felek (74. M. Ganisl), L. Bauer (89. M. Bauer), V. Crnoja - L. Orkic (84. N. Fernsebner) - S. Schaible - E. Remich; K. Prummer, S. Putz

Trainer: Branko Stojanovic

Karten:

Gelb: Gerald Linshalm (77., Kritik) bzw. Emma Remich (62., Unsportl.)