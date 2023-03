Schumacher schnürt Triplepack

Auch gegen die violetten Girls hält die St. Pöltner Serie. Nadia Kunina prüfte nach zehn Minuten erstmals SKN-Keeperin Carina Schlüter. Drei Minuten später stellte Rita Schumacher auf 0:1 – die Deutsche traf nach einem Haken im Sechzehner ins lange Eck. Vom Rückstand ließ sich die Austria vorerst nicht beirren. Schlüter parierte einen Distanzversuch der Ex-Neulengbacherin Laura Wurzer, Cavic vergab nach einem Schneeberger-Freistoß per Kopf.

Zver und Eigentor sorgen für Vorentscheidung

Die Wölfinnen waren allerdings die weit abgebrühtere Mannschaft. Und so nutzte Mateja Zver einen Schnitzer der violetten Defensive, die Slowenin erhöhte via Innenstange auf 0:2. Die endgültige Entscheidung fiel knapp nach dem Seitenwechsel. Aldiana Amuchie fälschte einen Corner ins eigene Tor ab. Dann hatte Schumacher ihren nächsten Auftritt, diesmal traf die Deutsche per Freistoß.

Wölfinnen nutzen Räume

Mit einem Tripletausch versuchten die Wienerinnen neue Akzente zu setzen, spielte aber mit ihren Offensivbemühungen dem SKN in die Karten. Die Ladies von Liese Brancao fanden nun mehr Räume vor. Isabelle Meyer und abermals Schumacher fixierten in den Schlussminuten den 0:6-Endstand. Nach dem Rekordsieg gegen Altenmarkt fuhr man nun den höchsten Sieg in den bisherigen Duellen mit der Austria ein.

FK Austria Wien - spusu SKN St. Pölten Frauen 0:6 (0:2)

Samstag, 25. März 2023, Wien, 100 Zuseher, SR Jürgen Winkler

Tore:

0:1 Rita Schumacher (13.)

0:2 Mateja Zver (33.)

0:3 Aldiana Amuchie (52., Eigentor)

0:4 Rita Schumacher (59.)

0:5 Isabelle Meyer (88.)

0:6 Rita Schumacher (90.)

FK Austria Wien: A. Kandlhofer - A. Amuchie, S. Ito, J. Cavic, S. Schneeberger (72. V. Leitner), V. Volkmer (78. F. Aflenzer), L. Wurzer, N. Kunina (63. A. Ziletkina), Y. Weilharter, J. Hajek (63. K. Decker), A. Batarilo (63. K. Lukic); S. Lindner

Trainer: Stefan Kenesei

spusu SKN St. Pölten Frauen: C. Schlüter - L. Balog - M. Mikolajova, C. Wenger (73. I. Meyer) - R. Schumacher - S. Mattner-Trembleau (66. J. Eder) - J. Tabotta, J. Klein - S. Enzinger (66. L. Fuchs), M. Zver (73. V. Mädl) - D. Lemesova (66. M. Brunnthaler); N. Piatek, M. Falkensteiner

Trainer: Celia Liese Brancao Ribeiro

Karten:

Gelb: Alisa Ziletkina (83., Foul) bzw. keine