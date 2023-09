Draxler-Doppelpack macht für Neulengbach alles klar

SPG Südburgenland/Hartberg - Neulengbach 0:3. Einen idealen Start fanden die Niederösterreicherinnen vor. Mara Draxler, diesmal vom Start weg in vorderster Front aufgeboten, erwies sich als Goldgriff - und Chiara Rattenschlager als kongeniale Partnerin. Die jüngere Schwester von Louis Schaub servierte die beiden frühen Treffer via Stanglpass (11. bzw 17. Minute). Ein dritter Treffer der Gäste - durch einen schönen Rattenschlager-Lupfer - zählte wegen vermeintlichen Abseits nicht.

An Rusek gab's kein Vorbeikommen

Die Heimischen fanden zwar gute Chancen vor, die von Larissa Rusek im Neulengbacher Kasten zunichte gemacht wurden. Linda Popofsits und Julia Meixner drückten auf den Anschlusstreffer, scheiterten aber an Rusek. „Wenn sie gefordert war, war sie am Posten“, freut sich Neulengbachs Sportchef Mario Graf über einen guten Auftritt: „So stark hab ich Neulengbach im Südburgenland noch nicht gesehen.“

Banfi mit erstem Pflichtspieltreffer

Einmal musste Fiona Fazekas im Südburgenland-Gehäuse hinter sich greifen- nämlich gegen Greta Banfi die sich nach einem Ball in die Schnittstelle ideal löste und einschob. Elisa Pfattner scheiterte mit einem starken Versuch aus 25 Metern an Fazekas. Graf: „Wir hatten acht Hochkaräter, Südburgenland zwei - der Sieg ist in dieser Höhe hochverdient.“

Lob vom Südburgenland-Coach

„Neulengbach war qualitativ eine Nummer zu stark und nutzte ihre Chancen aus“, sagt Südburgenlands Trainer Dieter Sachs. Er lobt vor allem seine Torfrau, „Fiona war in zwei, drei Aktionen, wo sie brav hielt, sehr stark und souverän unterwegs. Wir haben alles gegeben, ich bin mit der Leistung zufrieden.“

Statistik

SPG Südburgenland/Hartberg - SoccerCoin USV Neulengbach 0:3 (0:2).

Torfolge: 0:1 (11.) Draxler, 0:2 (17.) Draxler, 0:3 (80.) Banfi.

Neulengbach: Rusek; Kittel (65. Banfi), Weiss, Kurz, Brandl; Rankovic, Mayrhofer; Spinn, Rattenschlager (82. Schieder), Pfattner; Draxler (65. Reiterer).

Mischendorf, 100.- SR Sinan Koc