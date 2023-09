NÖ-Duell in der zweiten Runde des Frauencups

Am Dienstag wurde die zweite Runde im Sportland.NÖ-Frauencup ausgelost. Drei Teams aus Niederösterreich sind unter den letzten 16 noch vertreten - und zwei davon treffen aufeinander. Traiskirchen, der Landesligameister des Vorjahres, fordert den USV Neulengbach. Die St. Pöltnerinnen gastieren in Graz beim GAK. Und in Linz steigt das einzige bundesligainterne Kräftemessen zwischen Kleinmünchen und Bergheim. Spieltermin für die Runde: 18./19. November. Die genauen Anpfiffzeiten werden erst festgelegt.

Die Partien im Überblick

LASK - SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies

FC Wacker Innsbruck - SPG SCR Altach/FFC Vorderland

FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen - FC Bergheim

FSG Traiskirchen - SoccerCoin USV Neulengbach

Wiener Sport-Club - SK Sturm Graz

Carinthians LIWOdruck Hornets - FK Austria Wien

GAK 1902 - spusu SKN ST. Pölten

SG FAC - USC Landhaus - First Vienna FC 1894