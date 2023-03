Cup-Zuckerl soll die Saison versüßen

Der Appetithappen in der Bundesliga fiel bestenfalls solide aus. Was den Gusto auf den Cup nur noch steigert. „Wir freuen uns auf ein Spitzenspiel, gegen Altach wird das ein Halbfinale auf Augenhöhe“, hofft Trainer Gerald Linshalm. Im Herbst unterlag man im Ländle knapp mit 0:1. Im Wienerwaldstadion werden die Karten nun neu gemischt. Dass der USV beim 2:0 in der Bundesliga gegen Bergheim nur Magerkost bieten konnte, neuerlich ersatzgeschwächt nicht in Tritt kam? Abgehakt!

Wenigstens die beiden Treffer stammten aus der Feinkostabteilung. Im Finish spielte Aldi Masinovic die gegnerische Torfrau aus, scorte ihr erstes Bundesligator der Saison. Und für die Führung sorgte Chiara D‘Angelo nach zwei Minuten praktisch von der Cornerfahne. Genialer Heber oder abgerissene Flanke? „Ich wollte den Ball einfach Richtung Tor bringen“, grinst die Flügelspielerin, die mit ihren 18 Jahren schon die Kapitänsschleife wie selbstverständlich trägt. Dabei konnte sie nach heftigen Kopfschmerzen erst am Matchtag grünes Licht für ihren Einsatz geben. „Das war schon eine Erleichterung, Chiara spielt eine wichtige Rolle bei uns“, unterstreicht Linshalm.

Ein Fight um den Finaleinzug

Am Sonntag (12.45 Uhr, ORF-Livespiel) wartet nun die Halbfinalbühne auf D‘Angelo & Co. „Das wird ein richtiger Fight“, ist sich Neulengbachs Spielführerin bewusst. „Aber wie wir gegen Sturm gezeigt haben, können wir auch Top-Gegner schlagen. Und das werden wir auch gegen Altach versuchen.“ Wohl unter Beteiligung von Sandra Mayrhofer, die nach überstandener Erkrankung für das Bergheim-Spiel nicht mehr rechtzeitig matchfit wurde.

Linshalm hat den Halbfinalgegner im Cup dreimal beobachtet: „Gegenüber dem Herbst hat sich wenig geändert. Nach wie vor eine spielstarke Mannschaft mit hoher Qualität in der Offensive.“ Auch der Coach bemüht den Überraschungscoup in Graz: „Wenn wir wieder diese Leidenschaft auf den Platz bringen, ist alles möglich.“ Auch der erste Neulengbacher Finaleinzug seit der Saison 2017/18.

Das Cup-Halbfinale: Samstag, 15 Uhr: Kleinmünchen/BW Linz - SKN St. Pölten Frauen. - Sonntag, 12.45 Uhr: Neulengbach - Altach/Vorderland.