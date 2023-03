Mattner mal vier bei SKN-Rekordsieg

Besser hätte sich Sarah Mattner dem St. Pöltner Publikum nicht vorstellen können. Die deutsche U19-Teamspielerin, die bereits die Fritz-Walter-Medaille für viel versprechendsten DFB-Talente in der Tasche hat, schnürte einen Viererpack beim 16:0-Sieg des SKN gegen heillos überforderte Altenmarkterinnen. Die Ladies von Liese Brancao konnten sich so richtig warm schießen, bevor‘s am Samstag zur Wiener Austria (mit Ex-SKN-Stürmerin Lisa Makas als Sportchefin) geht.

„Eine coole Partie. Es war schon schön, einmal offensiv der Kreativität freien Lauf zu lassen“, freut sich Winterneuerwerbung Mattner, die nach einem durchwachsenen Herbst bei der Vienna in St. Pölten voll auf Touren gekommen ist.

Ein Gusto-Stückerl für Fussballhistoriker

Höher als der SKN hat nur Neulengbach gewonnen – das 17:0 gegen Leoben liegt allerdings bereits 16 Jahre zurück. insgesamt sieben verschiedene Torschützinnen, die an diesem Abend allesamt mindestens zwei Treffer erzielten. Eine Bestmarke, die so im österreichischen Fußball auf höchster Ebene – weder bei Frauen noch bei den Herren - noch nie erreicht wurde! Selbst beim höchsten Meisterschaftssieg in der österreichischen Fussballgeschichte, dem 21:0 der Wiener Austria gegen den LASK im Januar 1941, teilten sich die Treffer auf fünf verschiedene Schützen und zwei Eigentore der Gegner auf – wobei nicht jeder Schütze auch doppelt netzte!

Ein Kunststück das selbst beim höchsten Sieg aller Zeiten, einem 31:0 Australiens gegen Amerikanisch-Samoa aus dem Jahr 2001, nicht gelang. Hier teilten sich die 21 Treffer ebenso auf sieben verschiedene Torschützen auf, einzig Fausto De Amicis blieb damals ein zweiter Treffer verwehrt.

Alle im selben Boot

Die konzentrierte Leistung ihrer Girls machte Brancao durchaus happy. Über das Schützenfest konnte sich die Brasilianerin aber nicht restlos freuen: „Weil die Szene ja klein ist, wir im Frauenfußball letztlich alle im selben Boot sitzen.“

Das Flaggschiff St. Pölten liegt jedenfalls auf Kurs. Auch im Cup – dort bekam man mit Kleinmünchen (auswärts, kommendes Wochenende) ein machbares Los.

