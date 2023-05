Altach beendet St. Pöltens Superserie

SKN St. Pölten - SPG Altach 0:1. Aus dem Frühjahr 2018 datierte die letzte Niederlage der Niederösterreicherinnen. Damals zog die Elf von Liese Brancao in Graz den Kürzeren. Am Sonntag ging die stolze Serie zu Ende. Eileen Campbell bescherte den Vorarlbergerinnen den großen Coup. „No Altach, no Party“, hieß es dann auch nach dem Schlusspfiff. Die Titelentscheidung ist vertagt, weil Verfolger Sturm Graz - nach einigem Zittern - einen 5:3-Sieg in Innsbruck einfuhr und, bei zwei ausstehenden Runden, fünf Zähler hinter dem SKN liegt.

Ausweichquartier im Gölsental

Erstmals bestritten die St. Pöltnerinnen ein Pflichtspiel in Rohrbach. Weil die NV Arena durch den Triathlon am Sonntag blockiert war, wichen die Wölfinnen ins Gölsental aus. Und gab auch dort den Ton an. Doch anders als im Cup klappte es nicht mit dem erlösenden Führungstreffer - trotz Standards in Serie und einem „Beinahe-Eigentor“ der Altacherinnen. Einmal rettete die Ex-St. Pöltnerin Anna Bereuter für die SPG auf der Linie, kurz vor der Pause verzog Rita Schumacher nach einem starken Solo. Ein Geduldsspiel kündigte sich an.

Ein fatales Geschenk

Nach Seitenwechsel erhöhten die SKN-Ladies die Schlagzahl, dribbelten sich aber (zu) oft im Zentrum fest und musstens aus der zweiten Reihe probieren. Es entwickelte sich eine intensive, von Zweikämpfen geprägte Partie. Charlotte Voll parierte gegen Schumacher, ein Corner von Maria Mikolajova tropfte an die Latte. Den Vorarlberginnen gelangen nur sporadische Entlastungsangriffe. Wie in Minute 68. Die Situation schien unter Kontrolle. Torfrau Carina Schlüter wollte von hinten herausspielen, servierte die Kugel jedoch Linda Natter, die in der Mitte Sturmpartnerin Campbell sah - 0:1.

St. Pölten muss Risiko nehmen

Altach bekam nun Oberwasser. Schlüter bewahrte ihre Farben mit einer guten Reaktion bei einem Kopfball von Campbell vor einem zweiten Gegentreffer. In der Schlussphase warfen die Wölfinnen alles nach vorne, zu einem „Hunderter“ kamen sie aber nicht mehr. Für die Altacherinnen ein Prestigeerfolg, ihr erster Sieg gegen St. Pölten. Der Tabellenführer kann nun kommende Woche die Meisterparty in Innsbruck nachholen.

Statistik

spusu SKN St. Pölten - SPG Altach/Vorderland 0:1 (0:0).

Tor: 0:1 (68.) Campbell.

St. Pölten: Schlüter; Lemesova (76. Mädl), Klein, Wenger, Tabotta; Eder (86. Meyer), Mikolajova, Mattner; Zver, Schumacher, Brunnthaler (58. Enzinger).

Altach: Voll; Bereuter, Calo, Müller, Horvat, Purtscher, Schneider (58. Bendhim), Kofler (92. Walter), Tietz (80. Albrecht), Natter, Campbell.

Liese-Prokop-Sportanlage, 120.- SR Ennsgraber.