Aufholjagd ohne Happy End

Werbung

Sturm Graz - Neulengbach 2:1. Im Pokal-Viertelfinale hatten die Neulengbacherinnen noch mit 1:0 triumphiert. In der Liga gelang den Steirer-Girls die Revanche - dank des besseren Starts in die Partie und Offensivmotor Julia Matuschewski. Sturm fand einen Tick besser in die Partie, die von vielen Zweikämpfen geprägt wurde. Per Freistoß aus 20 Metern brach Matuschewski den Bann, legte wenig später das 2:0 nach. Vorangegangen war ein Neulengbacher Ballverlust, die Heim-Elf schloss den Konter trocken ab. Davon ließ sich der USV nicht aus dem Konzept bringen.

Wienerwald-Ladies im Aufwind

„Von Minute zu Minute waren wir besser im Match, haben die zweite Hälfte dominiert“, sah Trainer Gerald Linshalm „eine unserer besten Leistungen gegen ein Top-Team.“ Es dauerte allerdings (zu) lange, bis sich die Gäste belohnen konnten. Kristina Panakova verkürzte per Freistoß auf 2:1 (80.). Neulengbach warf nun alles nach vorne, spielte die letzten Minuten in Überzahl. Verantwortlich dafür: Torschützin Panakova.

Packende Schlussminuten

Die slowakische Nationalspielerin zog auf's Tor, wurde von Julia Keutz kurz vorm Strafraum unsanft gestoppt. Die Grazerin sah Rot. Der folgende Freistoß brachte den Gästen nichts ein. Linshalm beorderte Abwehrspielerin Lilli Brandl nach vorne. Angriff pur war jetzt die Devise. Neulengbach kam zu einigen Halbchancen, mit dem Ausgleich klappte es aber nicht. „Schade! Ein Remis wäre verdient gewesen“, befindet Linshalm.

Statistik:

SK Sturm Graz - SoccerCoin USV Neulengbach 2:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (14.) Matuschewski, 2:0 (29.) Matuschewski, 2:1 (80., Freistoß) Panakova

Karten: Keutz (83., Rote Karte Torchancenverh.), Keutz (70., Gelbe Karte Foul), Purtscheller (56., Gelbe Karte Kritik)Mayrhofer (82., Gelbe Karte Unsportl.), Reiterer (72., Gelbe Karte Foul)

SK Sturm Graz: Maierhofer, Kröll (71. Großgasteiger), Keutz, Purtscheller, Magerl, El Sherif, Uka, Krumböck (77. Steiner), Mittermair, Wirnsberger (85. Kirschstein), Matuschewski

SoccerCoin USV Neulengbach: Rusek, Kittel, Panakova, Schieder (63. Barabas), Reiterer (74. Schönbauer), Mayrhofer, Holl, D"Angelo, Masinovic (86. Masinovic), Spinn, Brandl

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Oliver Fix